Otegi destaca que "la novedad políticamente muy importante" de esta campaña es que "no está claro quién va a ganar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que "la novedad políticamente muy importante" en la campaña electoral que va a dar comienzo este jueves es que "en estos momentos no está claro quién va a ganar" las elecciones al Parlamento vasco del 21 de abril, y ha asegurado que, gane quien gane, "la situación política va a cambiar en este país". En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado que, según todas las encuestas, EH Bildu va a ser el movimiento político que "más va a crecer y con una gran diferencia" respecto al resto de partidos que, en su opinión, "se van a mantener o van a bajar". En todo caso, ha asegurado que va a ser "una disputa ajustada" entre PNV y EH Bildu, aunque ha considerado que "lo que está bastante despejado es que la mayoría del voto va a ser abertzale, que también habrá una mayoría de izquierdas o progresista con menos intensidad, y que todo el mundo admite que la fuerza política que va a tener una enorme subida va a ser EH Bildu". "Sí que hay una novedad políticamente muy importante en esta campaña, y es que en estos momentos no está claro quién va a ganar. Eso ya supone una novedad en sí mismo, porque hasta ahora solía estar bastante clara la superioridad del PNV en este tipo de elecciones. Creo que va a estar muy disputado, aunque también creo que, si los resultados son muy ajustados a favor de uno u otro, la situación política va a cambiar en este país", ha insistido. Así, el dirigente independentista ha señalado que en muchas ocasiones se dice que "no hay ninguna diferencia entre izquierda y derecha", pero que su opinión es que existe "una diferencia estructural y fundamental, que es que la derecha piensa que se puede hacer negocio en los ámbitos de los derechos fundamentales y sociales de la gente, como la vivienda, las educación o la salud, mientras que para la izquierda no son ámbitos para hacer negocio, sino para defender los intereses y derechos de la gente". Aún así, ha considerado que eso no significa que no pueda haber acuerdos entre PNV y EH Bildu, sino que, por contra, "debe haber acuerdos entre abertzales, porque el mandato ciudadano va a pedir que también haya acuerdos entre abertzales, como puede haberlos entre la izquierda". "La gente va a votar notoriamente abertzale, y no tan notoriamente para hacer políticas de izquierda o progresistas, y eso debe tener después un reflejo", ha añadido. PNV-PSE En todo caso, Otegi ha considerado que, "sin ninguna duda", se va a repetir el gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE tras las elecciones del 21 de abril, aunque le parece "curioso" que el candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, "diga hace un mes que este Gobierno está agotado", y que el PNV "diga que no se fía de los socialistas". "El PNV no se fía del PSOE, y el PSOE dice que lo del PNV está agotado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo otro gobierno. Eso irrita a la gente, porque no es serio", ha asegurado. En este sentido, el coordinador general de EH Bildu ha destacado que se va a hacer "una apuesta por la bicicleta estática", ya que, en su opinión, la apuesta por la fórmula de gobierno entre jeltzales y socialistas "está hecha". "Otra cosa son las cosas que se dicen, pero ese acuerdo entre ellos existe. Gobiernan en todas partes, en diputaciones y en muchos ayuntamientos, y lo lógico es que se repita. La pregunta es, ¿es eso bueno para esta parte del país? Para nosotros, no, porque limita las ambiciones nacionales y sociales, aunque vemos bastante claro que esa es la apuesta", ha lamentado. NUEVO ESTATUS Por otro lado, Arnaldo Otegi se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento del candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, que ha propuesto un nuevo estatus con el derecho a decidir pactado con el Estado, "si ése es el objetivo de la iniciativa". Así, el dirigente soberanista ha explicado que en el Estado español se ha abierto "una coyuntura histórica en la que hay un Gobierno que puede estar dispuesto a abrir debates que hasta ahora estaban cerrados, como el de la plurinacionalidad", y que, por lo tanto, el Ejecutivo español "puede estar abierto a debatir que debe haber un reconocimiento de que somos una nación". "Ante eso, nuestro planteamiento es que en estas tres provincias y en Navarra se deben abrir unos debates y pactar un proyecto común, y, en mi opinión, puede ser bueno acordar entre abertzales. No quiero decir solo entre abertzales, pero los que somos abertzales y vamos a tener una mayoría absoluta debemos tener un reflejo en el estatus. Hecho eso, debemos ir a Madrid a debatir, pero como país, no como partidos políticos", ha señalado.