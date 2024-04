El expediente a Monasterio (Vox) por votar por otro diputado propone la sanción mínima: suspendida 15 días de sueldo

El expediente abierto a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por haber votado durante un Pleno en su escaño y en el de al lado, que se encontraba en ese momento vacío, propone que sea sancionada con el castigo mínimo entre los posibles: una suspensión 15 días de sueldo. Se considera que la actitud de Monasterio, "aunque es intencionada", "no es reiterada y no tiene antecedentes, por lo que se propone aplicar únicamente esta suspensión económica de 15 días hábiles", según han avanzado fuentes parlamentarias a Europa Press. El informe considera probado que la portavoz ejecutó un "voto indebido". En la sesión plenaria del 1 de febrero, Vox contaba con un diputado menos por la renuncia de José Luis Ruiz Bartolomé y la imposibilidad por tiempos de que un nuevo parlamentario tomara posesión. Fue en el turno de votación de una enmienda a la totalidad de Más Madrid a la Ley de Economía Circular del Gobierno de Ayuso cuando las cámaras captaron a Monasterio votar doble, a pesar de que esto no tendría trascendencia en el resultado final al contar PP con mayoría absoluta. Desde Vox defendieron que el escaño debía estar deshabilitado pero, tras lo sucedido, la Mesa de la Asamblea, que preside el 'popular' Enrique Ossorio, ordenaba la apertura de una investigación que correría al cargo de la diputada también del PP, Mercedes Zarzalejo, doctora en Derecho. Monasterio se enfrentaba, según recoge el Reglamento de Asamblea, a una posible suspensión de sus derechos como diputada de entre 15 y 30 días, lo que podría no haber sido solo sueldo sino también la inhabilitación y la pérdida de sus funciones de representación. LA MESA LO ABORDARÁ MAÑANA La Mesa de la Asamblea, que el PP no solo preside sino en la que tiene mayoría, abordará, en su sesión ordinaria de este viernes, el procedimiento sancionador en el que se considera que Monasterio ejecutó un doble voto, "vulnerando el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable, alterando con ello, de forma consciente e intencionada, el orden las votaciones en la sesión plenaria del 1 de febrero, influyendo en la manifestación de la voluntad" de la Cámara, han indicado estas mismas fuentes. Y es que se considera que ha cometido una infracción tipificada en el artículo 33.3 del Reglamento, "atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden de su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138". De esta manera, la instructora propone la suspensión del derecho reconocido en el artículo 20.1 del Reglamento, que establece que los diputados percibirán una asignación económica suficiente que les permita cumplir eficaz y dignamente su función. En cuanto a la duración de la sanción, aprecia que la conducta de la portavoz de Vox "no es reiterada, ni hay antecedentes en su actitud, por lo que solicita el período mínimo de sanción, es decir, 15 días naturales". En caso de disconformidad con el acuerdo que adopte la Mesa, la portavoz de Vox podrá solicitar a la misma la reconsideración del acuerdo en el plazo de los quince días siguientes a su notificación. En ese caso, la ejecución de la sanción quedará en suspenso hasta que la Mesa resuelva sobre la reconsideración. El que la Mesa de la Asamblea apueste por imponer a Monasterio la sanción mínima supone un acercamiento a Vox tras meses de rifirrafes en el Parlamento y un posible guiño a que este partido haya decidido pasar de puntillas sobre la polémica del novio de la presidenta.