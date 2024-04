C-LM exige cambiar reglas de explotación del trasvase y afea al Levante que juegue con un recurso que no es suyo

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha avanzado que en el apartado de ruegos y preguntas de la sesión del Consejo Nacional del Agua que arranca en la tarde de este jueves en Madrid volverá a exigir ante el Ministerio para la Transición Ecológica que se cumpla el calendario acordado y se adapten las nuevas normas de explotación del Tajo-Segura. En declaraciones a los medios antes de intervenir en el Consejo Nacional del Agua que se cita en el Ministerio de Transición Ecológica, ha puesto de manifiesto que uno de los puntos del orden del día fundamentales pasa por hablar de la reutilización del agua, ya que es "fundamental" una buena gestión. Igualmente, ha deseado que se aborden "mejoras en las tramitaciones normativas necesarias y de gestión de las autorizaciones del uso del agua" a través de procedimientos de digitalización y con la participación de empresas que "ayuden a agilizar" dichos procedimientos. Más allá del orden del día, ha avanzado que en el apartado de ruegos y preguntas Castilla-La Mancha va a reclamar la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. "Vamos tarde porque la planificación hidrológica aprobada en febrero del año 2023 preveía un año para poder adaptar estas reglas de explotación y ha sido superado con creces ese año", ha avanzado. Además, ha reclamado tener en cuenta que "Castilla-La Mancha reclama que tanto los niveles 3 y 4 que están establecidos dentro de estas reglas tienen que ser adaptados a los caudales ecológicos que se han puesto ya en la cuenca del río Tajo, caudales que además tienen que permitir que nuestro río sea un río con un régimen natural que permita proteger las especies de fauna y de flora que además hay en los alrededores". Va a pedir igualmente tener en cuenta las "necesidades fundamentales de agua" en la región para el "desarrollo socioeconómico" de la Comunidad Autónoma, ya que esas necesidades "se pueden ver mermadas por los trasvases". Ha apuntado al Levante para recordarle que tienen "recursos alternativos" más allá del trasvase, como es el agua desalada. "Que se adapten". Ante la escalada del tono desde el Levante tras las últimas lluvias, ha afeado a las regiones receptoras que una vez más "han jugado con un recurso que no es suyo" y del que están a "300 kilómetros de distancia", pese a lo cual "quieren tener exclusividad". "Y lógicamente Castilla-La Mancha no va a consentirlo, aunque esto no tiene por qué ser una guerra del agua. Hay que poner racionalidad encima de la mesa", ha deseado. La reivindicación de Castilla-La Mancha pasa por hacer valer el informe técnico que desde la región sí se ha cumplido, algo que pone en duda que hayan hecho el resto de regiones afectadas y que, defiende, no ha hecho el ministerio de Teresa Ribera al no haber adaptado las reglas de explotación acordadas en la fecha acordada.