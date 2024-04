Aznar rechaza la solución de los dos Estados por ser "absurda" y dice que Israel debe "terminar" la "operación" en Gaza

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha rechazado este jueves la solución de los dos Estados para Israel y Palestina, alegando que sería "absurdo" reconocer como tal al territorio palestino porque "no existe". Además, ha hecho un llamamiento al presidente israelí, Benjamín Netanyahu, a que termine su "operación" en Gaza ante el riesgo de un estallido en Oriente Medio. "A los que se refieren a la creación de un Estado palestino, ¿a qué se refieren con un Estado palestino? Eso no existe. Eso es absurdo", ha asegurado el expresidente 'popular' en la jornada 'Irán y su relación con la crisis en Oriente Medio' organizado por la fundación FAES que preside. Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una rueda de prensa en Doha, con la que puso punto y final a una gira de dos días por varios países de Oriente Medio, que además de proceder a reconocer a Palestina como Estado "lo antes posible", el Gobierno va a "apoyar el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas". Las declaraciones de Aznar se distancian también de la posición que ha mantenido el PP. En el programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo se presentó a las elecciones generales del 23 de julio también se habla de los dos Estados. "Debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos Estados", dice textualmente el documento. HABLAR DE LOS REHENES Y CÓMO MANTENER LA CONVIVENCIA Durante su intervención, Aznar ha señalado que habría que "hablar primero de los rehenes, de cómo mantener la seguridad y luego de cómo mantener la convivencia", a la vez que ha avisado a Netanyahu del riesgo "no de que Hamás gane militarmente", sino de que "Israel pierda políticamente" y que eso lleve a "un estallido en Oriente Medio" y a un escenario en el que "quien marca la ley sería Hamás". Asimismo, Aznar ha recordado que "este conflicto existe a causa de un ataque de Hamás a Israel", y ha reprochado que no haya una "única posición internacional" respecto al conflicto que "empiece por liberar a los secuestrados". En este sentido, ha expresado sus condolencias "en este momento de conmoción" a la ONG World Central Kitchen (WCK) y a su promotor, el chef español José Andrés, por la muerte de siete de sus trabajadores en un bombardeo del Ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Además, ha deseado que "la investigación prometida por el Gobierno israelí llegue a buen puerto". POCA CAPACIDAD DE DISUASIÓN DE EEUU Por otra parte, Aznar ha condenado la "falta de capacidad de disuasión" de Estados Unidos en los conflictos internacionales actuales, ya que "los adversarios de Norteamerica piensan" que el país presidido "hoy" por el demócrata Joe Biden no va a tomar "decisiones determinantes" si se saltan las "líneas rojas". "Eso es lo que está ocurriendo en Ucrania, es lo que está ocurriendo en Oriente Medio y es lo que está ocurriendo en algunos elementos de la política China", ha apostillado el expresidente tras reprochar la "falta de contundencia" del actual Gobierno estadounidense. También ha cargado contra el "régimen" iraní por utilizar "elementos de presión" como su influencia en los diferentes conflictos en Oriente Medio para "someter a Estados Unidos y a Israel a una situación de desgaste continuo" con métodos a los que es "difícil reaccionar", por lo que EEUU e Israel "tienen que adaptar sus estrategias".