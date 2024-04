Andueza dice que PSE-EE va a "decidir" cuál será el futuro Gobierno de Euskadi y "qué políticas va a desarrollar"

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas vascos van a "decidir cuál va a ser el futuro Gobierno de Euskadi" y "qué políticas va a desarrollar ese futuro gobierno", al tiempo que ha advertido que "la batalla no está entre el PNV y EH Bildu", sino en "seguir haciendo lo de siempre o cambiar las cosas y el único capaz de cambiar las cosas es el Partido Socialista". El candidato a lehendakari ha asegurado que "el futuro de Euskadi va a estar en nuestras manos y vamos a decidir nosotros cuál va a ser el futuro gobierno de Euskadi" y, según ha destacado, "vamos a ser los socialistas vascos los que vamos a decidir qué políticas va a desarrollar ese futuro gobierno". El líder socialista, que ha participado este jueves en Bilbao en la presentación de la "Enekoneta", la furgoneta con la que Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-EGAZ) participará en la campaña electoral, ha dicho que los socialistas vascos están "preparados" y ha asegurado que es "el momento del PSE-EE", que se presenta "con la garantía de saber que somos el partido que necesita Euskadi". "Somos ese partido capaz de transformar Euskadi, somos ese partido comprometido con Euskadi que ha dotado de estabilidad a las instituciones y que es el único capaz de abrir un nuevo horizonte a la sociedad vasca y hacer posible una Euskadi mejor a partir del próximo 21 de abril", ha afirmado. Tras ratificarse en su compromiso de "transformar Euskadi para construir una Euskadi mejor, hecha entre diferentes para hacernos más iguales", Andueza ha asegurado que el programa electoral de los socialistas vascas es "realista, es un proyecto global de país, un proyecto plural, un proyecto diverso que habla de lo que tiene que hablar un programa electoral, de los problemas reales que tiene la ciudadanía vasca". En ese sentido, ha afirmado que el programa del PSE-EE "no se enreda en cuestiones soberanistas ni en cuestiones que no le interesan a la sociedad vasca", sino que se centra "en solucionar los problemas que tienen nuestros vecinos y nuestras familias". "Es un programa ambicioso, pero un programa realista, centrado en la sanidad, en la educación, en la vivienda, en el empleo, en la seguridad, en la lucha contra el cambio climático, en la igualdad y en todas esas cosas que preocupan de verdad a la ciudadanía vasca", ha reiterado. El candidato socialista se ha mostrado dispuesto a "transformar ese programa en un programa de gobierno que construya un Euskadi mejor, un Euskadi para el conjunto de la ciudadanía" y ha remarcado que los socialistas vascos no parten "de cero" porque han demostrado durante esta legislatura que "sabemos gobernar y nos avala nuestra gestión". Andueza ha asegurado que si los socialistas salen "más fuertes" de las elecciones del próximo día 21 de abril, "las políticas progresistas estarán en ese gobierno y seguirán aplicándose desde ese gobierno". Por ello, tras insistir en que hace falta un PSE-EE "más fuerte" a partir del día 21 de abril, ha señalado que "hay muchos que se están empeñando en hacer ver que esto es una batalla entre dos, entre nacionalistas", pero "la alternativa al nacionalismo no puede ser más nacionalismo ni puede ser independentismo", sino que "tiene que ser más progreso, más modernidad, más pluralidad y más avances sociales". "Esa es la alternativa que ofrecemos los socialistas vascos, la batalla no está entre el PNV y EH Bildu, la batalla está en seguir haciendo lo de siempre o cambiar las cosas y el único capaz de cambiar las cosas es el Partido Socialista", ha manifestado. Eneko Andueza ha dicho que a algunos "incluso les molesta" la presencia del Partido Socialista y "nos califican como ese perrito pequeño que ladra constantemente para llamar la atención". "Pues que se acostumbren a nuestro ladrido porque el Partido Socialista no va a dejar de alzar la voz nunca ni a dejar de decir lo que piensa nunca", ha advertido. Andueza ha afirmado que, "frente a la pelea por ver quién es más independentista, frente a los que quieren incorporar el barro de Madrid a la política de Euskadi y frente a los que se dedican constantemente a echarse sus trapos sucios internos a la cara", los socialistas son "la alternativa que apuesta por el futuro de Euskadi". Los socialistas vascos, ha remarcado, son "la izquierda real, la única izquierda que hay en estos momentos en Euskadi". "Nosotros vamos a decidir cuál va a ser el futuro de Euskadi y, si ese futuro está en nuestras manos, lo mejor está por venir", ha asegurado. Además, ha dicho que queda toda una campaña por delante y, según las encuestas, "hay hasta un 40% de personas que han decidido que van a ir a votar que todavía no saben a quién van a votar". A esa gente les ha dicho que los socialistas son "garantía de estabilidad, de progreso, de modernidad de que la vida de las personas mejorará". CAMPAÑA DE JSE-EGAZ Por su parte, el secretario general de JSE-Egaz, Gabriel Arrúe, ha explicado que con la furgoneta bautizada como "La Enekoneta" van a llegar "a todos los rincones de Euskadi para llevar allí todas las propuestas y las medidas jóvenes que el PSE-EE ha incluido en su programa electoral y que va a hacer realidad a partir del próximo 21 de abril, liderando ese próximo Gobierno vasco que se va a conformar después de las elecciones". Arrúe ha dicho que, "frente a otros candidatos y otros partidos que se enredan hablando de la soberanía o de la independencia, incluso frente a otras organizaciones políticas juveniles que parece que quieren centrar su campaña en cuestiones tan alejadas de la problemática real de los jóvenes como determinados asuntos de construcción nacional o de identidades", desde Juventudes Socialistas de Euskadi y desde el Partido Socialista de Euskadi van a hablar de aquellos asuntos que "realmente afectan a la juventud".