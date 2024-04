Teresa Ribera: La decisión del candidato del PSOE a las europeas aún no está tomada

Madrid, 3 abr (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estaría igual de "contentísima" con cualquier tarea política que le encomendara su partido, el PSOE, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la de liderar la lista a las europeas, pero ha dicho que cree que la decisión de la candidatura socialista aún no está tomada.

"Yo me emociono por las cosas que me encargan; estoy emocionadísima con la tarea que tengo ahora y que estoy desempeñando. Si me encargan otra tarea distinta, voy a estar emocionada igual", ha añadido Ribera en un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntada sobre si encabezará la candidatura socialista por España en las europeas.

"Esté dónde esté", si dentro o fuera del Gobierno, "aquí o allí, depende de una decisión consensuada en el partido y de una valoración de mi presidente, que creo que todavía está haciendo una valoración en conjunto", ha señalado.

"Me siento sumamente privilegiada" al comprobar "dónde estamos hoy en tantos asuntos respecto a dónde estábamos", por ejemplo en el debate energético, territorial, de los ecosistemas, la modernización de los tejidos productivos y la producción de desigualdades, ha añadido.

Y eso ha sido posible, ha dicho, gracias a muchas cosas, pero también a la Agenda Verde, y en gran medida a "la convicción" de Sánchez, de su equipo de Gobierno y del equipo del Ministerio; "hay que seguir trabajando en ello", ha agregado.

Durante el acto, la ministra ha pedido "bajar el pistón": "Tenemos un Gobierno legítimo, que está funcionando bien. Jugar al insulto y a sembrar dudas sobre su legitimidad no hace sino destrozar un espacio de convivencia que necesitamos consolidar", ha indicado, y ha añadido que le da una "pena enorme" el clima de tensión en política.

"¿Por qué nos tenemos que torturar todo el día? Es horrible", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha considerado que en un ambiente de insultos y mentiras permanentes hay un gran riesgo de perder el foco en temas que sí son importantes.

En la gestión política, han sido un Gobierno "extremadamente transparente en cada uno de los momentos complicados", en opinión de Ribera, para quien la inmensa mayoría de la gente quiere una alternativa política y hay que encontrar la manera de configurarla "como una manera de seguir adelante" y seguir generando "un proyecto en común".

Para Ribera, ese es el resumen de algo "extraordinariamente democrático" que se basa en las urnas, que son las que muestran "cuáles son las cartas con las que hay que jugar la partida" y que "deben respetar el marco común que es la Constitución pero también la expresión de voluntad que sale de ella".

Por otro lado, en su cuenta de X, Ribera ha respondido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras sus declaraciones en las que decía que "el franquismo fue una dictadura" y lo obvio no necesita glosa tras acusar al Gobierno central de utilizar cortinas de humo para tapar el caso Koldo y la ley de amnistía.

Ribera ha contestado a Mañueco, asegurando que en tres meses, el presidente castellanoleonés ha cancelado "dos reuniones ya fijadas además de haber declinado su invitación" para inaugurar conjuntamente en Ponferrada la conferencia de centros de innovación territorial frente a la despoblación.

"Sigo disponible", ha asegurado Ribera quien ha ironizado con la actitud del presidente castellanoleonés como ejemplo de "manual de cortinas de humo" y concordia.EFE

esl-aqr/ess