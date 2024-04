Tellado defiende la alternativa del PP ante a un PNV "irreconocible" que está "en descomposición y caída libre política"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido que el PP vasco es la única alternativa de cara a las próximas elecciones del 21 de abril frente a un PNV "irreconocible" por los vascos y que está "en descomposición" y en "caída libre política". Asimismo, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "demoliendo el Estado de Derecho" y cree que esta próxima primavera electoral "puede hacer temblar el tablero político de toda España". Tellado ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, a donde ha acudido para presentar la intervención del presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, en Fórum Nueva Economía. El portavoz del PP en el Congreso ha destacado que estas son unas elecciones "tremendamente importantes" y lo que voten los vascos "producirá consecuencias no solo para el futuro del País Vasco, sino también para el futuro del conjunto del país". A su juicio, las elecciones vascas "darán el pistoletazo de salida a una primavera electoral que puede hacer temblar el tablero político de toda España". Según ha apuntado, son una serie de convocatorias electorales que "comenzará con las vascas, seguirá con las catalanas y terminará en junio con las europeas". "Yo creo que estamos ante un todo electoral de una primavera caliente que determinará el futuro de nuestro país", ha añadido. Por lo tanto, cree que España tiene por delante "un escenario tremendamente abierto e incierto". Tellado ha afirmado que en Euskadi hoy "PNV, EH Bildu y PSOE "son exactamente lo mismo" y, a su juicio, la prueba de ello es que "nadie, por muy docto que sea, es capaz de identificar las diferencias". Según ha manifestado, esos partidos en materia de vivienda, energía, industria o asuntos sociales "votan siempre juntos", al menos en el Congreso de los Diputados, y "comparten por tanto la misma agenda política nacional". Miguel Tellado ha indicado que los vascos "no pueden esperar del PNV de hoy" lo propio del "PNV de antes, de ayer" y se ha convertido en un partido "irreconocible" porque "ha anulado su filosofía liberal-conservadora para mimetizarse con otros partidos". Además, ha añadido que también es "irreconocible" porque "ha borrado cualquier rastro de su reputación como gestores serios" al "apuntalar a un gobierno capaz de chapuzas legislativas como la que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez". "DEMOLER EL ESTADO DE DERECHO" "Irreconocible porque ha dejado atrás su intención de presentarse como partido de gobierno, partido de Estado incluso, y ha pasado a apoyar abiertamente discursos populistas, discursos antisistema, de un Gobierno que está demoliendo el Estado de Derecho y la separación de poderes en nuestro país", ha añadido. Asimismo, ha indicado que es "irreconocible" también porque ha renunciado a ser alternativa a la izquierda abertzale "por su empeño en incrustarse en el mismo bloque político en el que esos partidos militan". Por todo ello, entiende que la sociedad vasca "ya no reconoce al PNV de antes en el PNV de hoy" y "todos sus rasgos históricos de identidad están hoy diluidos en el agua del socialismo y en las aguas del populismo que campa a sus anchas en el país"". Tellado ha afirmado que la gestión del PNV "en coalición con el PSOE", ha sido "más que decepcionante y la prueba de ello es que durante los últimos meses no ha dejado de recibir el castigo en las urnas, de forma continuada". CAÍDA LIBRE POLÍTICA Por ello, ha asegurado que el PNV atraviesa una "situación de caída libre política", con EH Bildu que, de acuerdo con las últimas encuestas, está "a punto de arrebatarle la posición de primera fuerza política en el País Vasco". "Esa es la situación, el PNV se ha convertido en un partido en el que los vascos no pueden confiar, que acude a Waterloo a rendir honores al prófugo de la justicia, que es uno más de la banda de extorsionadores de Sánchez, eso sí, con muy pocos resultados para el País Vasco y que silencia a aquel de ellos que son partidarios de acabar con esta deriva absurda", ha dicho Por lo tanto, cree que en las próximas elecciones del 21 de abril se presenta un PNV que "agarra con una mano al radicalismo de ultraizquierda de Bildu y con la otra al socialismo de Pedro Sánchez", y un PSOE "que dice una cosa en Madrid y la contraria en el País Vasco y cree que los vascos no conocen lo que hace en otras partes de España". "Creemos que esto es un insulto a la inteligencia del votante y por eso es más importante que nunca la defensa del proyecto que representa Javier De Andrés y el PP vasco", ha advertido. Miguel Tellado ha indicado que, en este contexto, con un PNV "en descomposición", con EH Bildu a punto de convertirse "en primera fuerza en Euskadi, o al menos eso pretenden", y con un PSOE "sumido en la corrupción y entregado a los intereses particulares, de Pedro Sánchez", solo Javier de Andrés y el proyecto del PP vasco son "la alternativa". "Javier de Andrés representa el proyecto de todos aquellos vascos que creen en una Euskadi distinta, abierta a España y al resto del mundo, una Euskadi de oportunidades, capaz de retener el talento propio y de atraer el exterior, donde el mérito y la capacidad rompan barreras, idóneo para la inversión", ha remarcado. Por lo tanto, ha indicado que Euskadi necesita un "Gobierno mejor, más centrado en la gestión que en la independencia y con vocación de unir y no de separar". Según ha apuntado, ese fue el espíritu que les llevó a alejar a Bildu de la alcaldía de Vitoria o de la Diputación de Gipuzkoa que "nada tiene que ver con el que hoy representan el PSOE o el PNV". Por lo tanto, ha asegurado que, en este contexto, Javier de Andrés es "el mejor candidato" para Euskadi y para "darle a los vascos y a las vascas un futuro mejor". Miguel Tellado ha subrayado que Javier de Andrés tiene una "experiencia sobrada a todos los niveles", en las Juntas Generales de Álava, en el Parlamento Vasco, en el Gobierno de España, como delegado del Gobierno, y hasta hace unas semanas también en el Congreso de los Diputados, donde fue "un "diputado tremendamente importante". Según ha destacado, ha sido capaz de desarrollar en muy pocos meses una actividad política "fructífera para el País Vasco y para toda España" y ha manifestado que ha sido capaz de dejar en el Congreso de los Diputados "una votación importante" para exigir al Gobierno de España que "desatasque la Y vasca", con 181 votos a favor. Ha valorado que logró construir consensos en una Cámara "donde a día de hoy es francamente difícil, por no decir francamente imposible". "A nadie le sorprenderá que esa mayoría de 181 votos se haya conseguido con el voto en contra de EH Bildu y hay que decirlo con la abstención del Partido Socialista. (...) Y yo creo que De Andrés lo ha hecho por su talante dialogante, por su talante conciliador, que son cuestiones que cada vez requieren más y demandan más la política en España y también en el País Vasco", ha manifestado. Según ha indicado, ese es el tipo de política que defiende el PP, la que "aporta valor al ciudadano", la que permite ser "útiles para el conjunto de la ciudadanía". En este sentido, ha asegurado que es "fundamental" que Euskadi "atraiga inversiones y desarrolle infraestructuras", así como construir mayorías y "fraguar puentes" para conseguir "acuerdos beneficiosos para las personas". Por ello, ha insistido en que Javier de Andrés es el mejor candidato, que "podía tener el PP y el mejor líder para el PP vasco". "Creo que eso es lo más importante que podemos presentar en estos momentos. Un liderazgo fuerte, un liderazgo que nace de la experiencia de gobierno, de la experiencia de gestión, preparado y centrado en los problemas de las personas", ha añadido.