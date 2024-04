El PP prepara otra cita de presidentes autonómicos en el Senado, con la incógnita de si estarán Ayuso y Aragonès

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para convocar el próximo lunes una nueva reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el contenido autonómico de la proposición de ley de amnistía, y en la que está previsto que comparezcan varios presidentes regionales, aunque falta por concretar si acudirán la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente catalán, Pere Aragonès. Por el momento, han confirmado que acudirán a esta cita en el Senado para hablar sobre la amnistía la presidenta de Extremadura, María Guardiola, su homólogo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Y por contra, los que no estarán presentes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas será el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; su homóloga de Baleares, Marga Prohens; la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, y el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón. Eso sí, alguno de estos Ejecutivos regionales sí que enviarán a la cita en el Senado a consejeros autonómicos. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Senado ha cursado invitación a todos los presidentes autonómicos a este foro, que tienen la posibilidad de acudir, rechazarla o delegar su presencia en algún consejero, aunque aún falta por concretar la presencia de muchos de estos 'barones'. ARAGONÈS LO VALORA En el caso del presidente catalán y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, no se descarta que acuda a esta comisión general de las comunidades autónomas para defender la proposición de ley de amnistía, ya que desde su Ejecutivo lo están valorando y aún no ha tomado una decisión, según fuentes del Govern. Si finalmente decide acudir al Senado, como ocurrió hace unos meses, Aragonès sería el encargado de abrir la Comisión General de las Comunidades Autónomas siempre y cuando no decidan acudir ni el Gobierno ni el lehendakari vasco, ya que le corresponde por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía. Además, podría hacerlo en catalán, porque este foro es uno de los espacios en los que se pueden utilizar las lenguas cooficiales en la Cámara Alta. También falta por concretar la presencia en este foro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido una de las líderes regionales que más críticas se ha mostrado contra la proposición de ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas. NO HAY DEBATE ENTRE ELLOS En cualquier caso, el orden del día de la comisión establece que no se producirá un debate cruzado entre ninguno de los intervinientes, ya que solamente el Gobierno central tiene la potestad de contestar a los presidentes y a los grupos parlamentarios. Los presidentes y cargos autonómicos tomarán la palabra por un máximo de diez minutos por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía y luego hablarán los senadores por designación autonómica que quieran y por último los portavoces de los grupos parlamentarios. En la última reunión de la comisión general de las comunidades autónomas, Aragonès se marchó tras su intervención inicial y no escuchó al resto de líderes autonómicos, mientras que Ayuso llegó más tarde a la comisión y no escuchó al mandatario catalán.