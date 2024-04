El Congreso crea la comisión de investigación sobre mascarillas y Vox logra entrar en la Mesa tras pactar con el PP

El Congreso ha constituido este martes la comisión que se encargará de investigar los contratos de emergencia de distintas administraciones para la compra de material sanitario durante la pandemia, un órgano que contará con un diputado de Vox en la mesa que dirigirá sus trabajos, en virtud del pacto que esta formación ha cerrado con el PP. Es la primera vez que un miembro del partido de Santiago Abascal es elegido para ocupar un puesto en una mesa de comisión del Congreso. En concreto, el diputado de Vox por Baleares Jorge Campos, que fue portavoz en el Parlamento autonómico durante el gobierno de la ahora presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ejercerá como secretario segundo de la mesa de esta comisión. Ha conseguido el puesto gracias a los votos de su compañero Carlos Flores Juberías, que será el portavoz de su grupo, y de los diputados del PP. A cambio, Vox ha apoyado la candidatura del 'popular' y también balear José Vicente Marí para la vicepresidencia segunda. Preguntado por este acuerdo, Flores Juberías ha declinado dar detalles de cómo se ha fraguado. El portavoz se ha limitado a señalar que "lo anormal" es que Vox no tenga representación en estos órganos institucionales. Los de Santiago Abascal sí lograron un siento en la Mesa del Congreso en la anterior legislatura gracias a un pacto con el PP, pero hasta ahora no habían conseguido ningún puesto en las mesas de las comisiones de la Cámara Baja. MAYORÍA DE PSOE Y SUMAR EN LA MESA En cualquier caso, el PSOE y Sumar cuentan con mayoría en la mesa de este órgano, pues se han hecho con tres de sus cinco puestos con el apoyo de ERC, Junts, PNV, Bildu y Coalición Canaria. En concreto, el también presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Alejandro Soler Mur ha sido elegido para la Presidencia; su compañera la exdirectora general de la Guardia Civil Mercedes González ocupará la secretaría primera y Engracia Rivera, de Sumar, ha sido designada vicepresidenta primera. En su primera intervención ante la comisión, Soler ha recalcado que el objetivo de este órgano que impulsó el PSOE tras el estallido del 'caso Koldo' es "investigar sobre los hechos, las responsabilidades y las enseñanzas de los procesos de contratación del material sanitario en las distintas Administraciones públicas en la etapa de pandemia". PRIMER PLAZO, LA PRÓXIMA SEMANA La previsión es que la semana que viene se abra un plazo para que los grupos registren sus propuestas de planes de trabajo. Tanto éstos como las comparecencias, deberán ser aprobados por la comisión, para lo que serán necesarios acuerdos previos entre los grupos. El presidente de la comisión ha mostrado su deseo de que se programen aquellas comparecencias que "entre todos" entiendan como las "más adecuadas" y así como que todos, "con el mayor respeto y persiguiendo el objetivo último" de la comisión, puedan "trabajar conjuntamente en los próximos meses". Por lo pronto, desde el PSOE no han avanzado su lista de comparecientes pero no descartan citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este martes, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha insistido en que "todo está abierto" y en que su intención es que se "clarifique todo lo que ha tenido que ver con la compra de material sanitario por parte de la Administración General del Estado" y de otras en las que parece haber habido "irregularidades" y ha citado Madrid, Andalucía y Galicia. De su lado, Elías Bendondo, portavoz del PP en la comisión, ha incidido en que esta investigación debe servir para "aclarar" las "muchísimas equis que hay que despejar", en especial por parte del PSOE. "Todos los implicados, todos los nombrados en el sumario, todos los que tienen algo que decir tienen una gran oportunidad de explicarlo antes de comparecer en la comisión de investigación. Cuanto antes den esas explicaciones, mejor para todos y evidentemente si no lo hacen voluntariamente tendrán que venir a la comisión a explicarlo", ha apuntado. Aunque no ha especificado a quién se estaba refiriendo, ha dejado claro que el PP pedirá la comparecencia de todo el que crea que tiene algo que aportar. Preguntado sobre si apoyarían la propuesta de Sumar de que comparezcan Ayuso y su pareja Alberto González Amador, Bendodo ha contestado que valorarán "todas las posibilidades". Eso sí, ha subrayado que la intención de su grupo es que la comisión se centre en el 'caso Koldo', y que para el PP, los demás asuntos son "cortinas de humo que el Gobierno impone para no hablar de la gravedad" del asunto que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos. JUNTS INSISTE CON ILLA Por su parte, Flores Juberías ha avanzado que Vox va a plantear citar a "todos los responsables autonómicos y de órganos de gestión de las distintas comunidades" que son, a su juicio, quienes tienen "los datos y pueden ofrecer información fidedigna". Tras recordar que Vox votó en contra esta comisión porque cree que las "responsabilidades se tienen que evacuar en los tribunales" y que tiene "poca fe" en los resultados de la investigación ha expresado su temor de que el PSOE pretenda imprimir un "ritmo tranquilo" a sus trabajos. Por último, la diputada de Junts Pilar Calvo ha insistido en que su partido quiere que este órgano recabe explicaciones del exministro de Sanidad y ahora primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat Salvador Illa por el "desastre" que, a su juicio, supuso la compra de material sanitario durante la pandemia