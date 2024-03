Ortuzar (PNV) apuesta por una Euskadi "con autogobierno suficiente" para ser "nación europea" y no "barrio dependiente"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha apostado este domingo de Aberri Eguna por que la Comunidad Autónoma Vasca tenga "un autogobierno y una capacidad política y económica suficiente" para afrontar "tres retos colosales", como son la transición energética, la revolución tecnológica y la transición social, de las que depende que Euskadi "siga siendo pujante" y sea "reconocida nación europea" o se quede como "un barrio dependiente y desconocido de las afueras de no sé qué sitio". Tras plantear un pacto de autogobierno y tres acuerdos de país para enfrentar estas transiciones, ha llamado a "movilizar a tope" el voto al PNV en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril, y ha avisado de que EH Bildu intenta pasar "sin pena ni gloria" en esta campaña electoral, huyendo de polémicas y metiendo en "el cajón" aquello de lo que no le viene bien hablar, porque tiene "una agenda oculta" a desplegar después de los comicios, y para que la ciudadanía no se pregunte "si será verdad" que han cambiado tanto. Este ha sido el principal mensaje que Ortuzar, ha trasladado hoy a los numerosos afiliados y simpatizantes del PNV que han abarrotado la Plaza Nueva de Bilbao, ondeando ikurriñas, para celebrar la 93 edición del Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, bajo el lema 'Indar Berria, Euskadi Berria' (Nueva Fuerza para una Nueva Euskadi). En el acto político que ha centrado la jornada festiva y reivindicativa, han intervenido también el candidato jeltzale a la Lehendakaritza, Imanol Pradales, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha participado en su último Aberri Eguna al frente del Gobierno Vasco, y que ha recibido una fuerte ovación de los asistentes al evento. También han compartido escenario la secretaria del consejo nacional de EGI, Bea Berlanga, y la cabeza de lista del PNV a las elecciones europeas del 9 de junio, Oihane Agirregoitia. Andoni Ortuzar ha destacado que Euskadi tiene por delante "tres retos colosales" como sociedad: su adaptación a la transición energética y a la sostenibilidad ecológica; "engancharse" a la revolución tecnológica que conllevará la transición digital; y, de puertas adentro, "afrontar una transición social que plantee soluciones a los problemas" del envejecimiento y un crecimiento demográfico "muy bajo". "De cómo salgamos de cada una de estas tres grandes aventuras va a depender que Euskadi siga siendo una pujante y reconocida nación europea, o pasemos a ser un barrio desconocido de las afueras de no sé qué sitio. Nación europea o barrio dependiente. Es así, y es tan así que pienso que el futuro de nuestro actual autogobierno, y el futuro del nuevo autogobierno que necesitamos como país, tiene que estar íntimamente ligado a nuestra estrategia frente a esas tres transiciones", ha afirmado. Por ello, ha subrayado que los vascos necesitan "el autogobierno, la capacidad política y económica suficiente, para poder superar positivamente estos tres retos". "Y esa va a ser la principal tarea que se va a marcar el PNV en los próximos años, tanto en las instituciones vascas como en Madrid o Bruselas: propiciar que Euskadi pueda afrontar con garantías el futuro complejo pero lleno de oportunidades", ha añadido. Con el fin de lograrlo, plantearán "tres grandes acuerdos de país a todas las fuerzas políticas y sociales vascas para que este reto" se encare "desde el 'auzolan', desde la responsabilidad compartida". "Ahí queda tendida nuestra mano", ha apuntado. Ortuzar ha destacado que este Aberri Eguna es un día para celebrar, juntarse y "coger fuerzas conjuntamente para afrontar lo que viene", los tres grandes retos, "desde una base sólida, trabajada a lo largo de estos 45 años, y muy especialmente en estas tres últimas legislaturas de la mano de los gobiernos del Lehendakari Urkullu". "Ahora viene el momento de la verdad y hay que seguir dando la talla", ha enfatizado. En todo caso, ha querido dejar claro que, al proponer estos acuerdos de país, el PNV no mira al próximo 21 de abril, cuando son elecciones autonómicas, sino "al 21 de abril de 2036 y más allá". No obstante, no ha ocultado "la importancia" que tienen para los jeltzales y para Euskadi estos comicios al Parlamento. "La cosa está reñida, pero vamos a ganar. El asunto es cómo y por cuánto", ha proclamado. MOVILIZACIÓN "A TOPE" EN ELECCIONES Por ello, ha pedido a los afiliados "movilizar el voto a tope" porque "parece que hay mucha gente aún indecisa entre ir a votar o abstenerse". "La mayor parte dice que, de ir a votar, votaría PNV. Es a ellos a quienes nos tenemos que acercar. Hay que hacerles ver lo que está en juego. Y lo que está en juego no es si PNV es más que Bildu o Bildu más que PNV. No, ésa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego es la respuesta que Euskadi va a dar desde sus instituciones los próximos años a todas esas transiciones", ha insistido. Para el presidente del EBB, Euskadi se juega "qué gobierno y con qué fuerza en el Parlamento va a proponer medidas para garantizar ese progreso y ese bienestar". "No es lo mismo un gobierno que otro, no es lo mismo un partido que otro", ha avisado. El líder de la formación jeltzale se ha dirigido a los indecisos para advertirles de que, "si quieren que gobierne el PNV, hay que votar PNV". Además, ha destacado que, mientras Imanol Pradales lleva semanas "dando vueltas a Euskadi, escuchando a la gente y explicando el programa electoral", las propuestas y medidas concretas que el PNV quiere implementar, "cuáles son y cómo se pagan, lo que es posible y lo que no", hay quien "se esconde tras la ambigüedad para que no se escape ni un voto". "Hablan mucho y dicen poco. ¿Cosa que les obliga a posicionarse y creen que les puede venir electoralmente mal? al cajón. Polémicas, ni una. Que todo pase sin pena ni gloria, no vaya ser que la gente piense y se pregunte: '¡Pero cuánto han cambiado estos!. ¿Ya será de verdad?, ¿no tendrán por ahí una agenda oculta, una agenda con sus verdaderas intenciones, que es la que luego pondrían en marcha si gobiernan, como pasó en Guipúzcoa?", se ha preguntado. A su juicio, la ciudadanía "tiene derecho a tener dudas" después de lo vivido, y de que, tras conseguir el poder, no decidan volver a las andadas.