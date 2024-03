PSPV critica que PP y Vox voten en contra de regular las bebidas energéticas a menores: "Atentan contra la salud"

La portavoz del PSPV-PSOE de Consumo en Les Corts, Mayte García, ha criticado "el voto en contra de la derecha y la ultraderecha" a la iniciativa del grupo socialista para la regulación y control de las bebidas energéticas para los y las jóvenes valencianas. En esta línea, ha explicado que los socialistas presentaron una iniciativa en Les Corts con este objetivo, porque, ha apuntado, este tema es "un tema que preocupa cada vez más a nuestra sociedad". "El 45 por ciento de los jóvenes valencianos son adictos a este tipo de bebidas", ha alertado García, según ha indicado su formación en un comunicado. La diputada socialista ha lamentado que, "una vez más, PP y Vox atenten contra la salud de los y las jóvenes valencianos": "Lo hicieron también con las modificaciones de Ley del Juego permitiendo que las casas de apuestas estén cerca de colegios e institutos, y ahora, con el voto en contra de esta iniciativa, permiten que no se controle y no se informe de los perjuicios de consumir estas bebidas". Mayte García también ha remarcado que algunas comunidades autónomas "ya se están planteando actuar de manera directa para evitar que adolescentes consuman de manera desproporcionada estas bebidas" que, según alertan diferentes informes, "tienen consecuencias nefastas para la salud y comportan además un aumento de la presión sanitaria". Por último, ha afeado que, con el voto en contra a la iniciativa socialista en Les Corts, tanto PP como Vox "han votado en contra del propio --'president' de la Generalitat, Carlos-- Mazón, que había anunciado medidas estrictas sobre su consumo y venta a menores". "NO HAN HECHO NADA EN 8 AÑOS" Por su parte, el director de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat, Bartolomé Pérez, ha afirmado que "ha sido precisamente la presión de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, empezando por la decidida posición del 'president' Carlos Mazón al exigir soluciones al Gobierno central, lo que ha obligado a que el Secretario de Estado de Sanidad se haya visto obligado a reconocer la necesidad de un marco normativo nacional para regular el consumo de bebidas energéticas". En este sentido, ha considerado que es "ridículo" que "vengan ahora a ponerse medallas quienes no han hecho nada en los últimos ocho años para prevenir las adicciones entre los jóvenes y han permitido las elevadas tasas de consumo de alcohol y drogas con las que nos hemos encontrado". "Precisamente el logro del Botànic ha sido situar a la Comunitat Valenciana a la cabeza en adicciones entre los jóvenes", ha reprochado Pérez, según ha indicado la Conselleria de Sanidad en un comunicado. Asimismo, en referencia a las declaraciones de la portavoz socialista de Consumo en Les Corts, ha afirmado que "decir que hay grupos políticos que atentan contra la salud de los jóvenes retrata la insensatez de quien lo afirma". "Más aún, cuando pertenece a un partido que apoyó en Les Corts la legalización del cannabis en la Comunitat Valenciana, en un momento en el que teníamos la peor prevención escolar del país, según denunciaba su propio Ministerio de Sanidad. Eso sí era atentar contra la salud de los jóvenes", ha recalcado. Bartolomé Pérez ha valorado que "carece de lógica que el PSPV proponga una nueva comisión de expertos, y no que se pongan en práctica las conclusiones del Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), aprobado en febrero de 2021". "Por cierto, todas ellas de competencia estatal", ha apostillado. El director de la Oficina de Salud Mental y Adicciones ha lamentado que en el PSPV "no se hayan enterado de la existencia de ese informe". "Es curioso que durante los años del Botànic no se preocuparan de exigir al Gobierno de España, de su mismo partido, que cumpliera estas recomendaciones", ha añadido. "Se desprende cierto desconocimiento de las declaraciones de la portavoz socialista de Consumo en Les Corts, ya que una cosa es que el 45% de los jóvenes consuman bebidas energéticas -como indica el Ministerio de Sanidad- y otra, bien distinta, es que sean adictos como dice la diputada", ha expuesto. Por este motivo, ha asegurado que lo que "preocupa, y mucho", es "el consumo de estas bebidas con alcohol entre los menores y eso ya lo prohibió el gobierno del PP en 1997". Además, ha destacado el "firme compromiso" de Mazón con la salud de los valencianos, "que es la prioridad de su Gobierno, como demuestra el Plan de Salud Mental y Adicciones de la Comunitat Valenciana 2024-2027, que contempla una inversión de 724 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia para la prevención, detección y tratamiento en materia de salud mental y adicciones en la Comunitat". Por último, ha defendido que con las medidas anunciadas por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "por primera vez se pasa de las promesas a los hechos y se incrementan los recursos destinados a salud mental y adicciones".