Gobierno catalán da por "concluida" su aportación sobre la muerte de la cocinera de Mas d'Enric (Tarragona)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha dado por "concluida" la aportación del Govern sobre la muerte de la cocinera de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) presuntamente a manos de un preso, que después se suicidó. "Las personas que han elaborado de forma metódica y exhaustiva el informe dan por concluidas todas aquellas aportaciones que puedan ser relevantes", ha asegurado Plaja en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, en alusión al informe que elaboró el Govern sobre este caso. La portavoz ha sostenido que el Govern ha recopilado toda la información sobre el caso, y ha explicado que ahora seguirá la investigación policial y judicial: "No podemos aportar más de lo que hemos aportado", ha insistido. Ha argumentado que el Ejecutivo catalán tardó unos días en presentar el informe porque "los accesos de trabajadores y a los centros penitenciarios estaban condicionados por las protestas" de los funcionarios de prisiones. NEGOCIACIÓN CON SINDICATOS Plaja ha afirmado que el conflicto con los sindicatos "no se ha resuelto", y ha lamentado que el Govern no se ha podido volver a sentar a negociar con los sindicatos desde la primera reunión que celebró con ellos la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. Ha destacado que el Govern trabajará para "conseguir este diálogo" con los representantes sindicales, y ha añadido que es necesario que haya intercambio de impresiones, información y puntos de vista para trazar una estrategia compartida para mejorar la seguridad en las cárceles catalanas. "Dijimos que se tomarían todas aquellas decisiones que se pudiese y que se tuviesen que tomar sin precipitación, pero tampoco sin dilación", ha subrayado.