Rovira afirma que ERC ya ha pedido un "referéndum vinculante" al PSOE y ahora esperan su propuesta

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que ERC ya ha pedido al PSOE celebrar en Cataluña un "referéndum vinculante y con validación internacional", mientras que ahora están a la espera de que los socialistas hagan su propuesta. "Nosotros hemos puesto sobre la mesa el referéndum y estamos esperando a que el PSOE ponga sobre la mesa su propuesta de resolución del conflicto político", ha señalado en una entrevista de este lunes en TV3 recogida por Europa Press. Ha enmarcado la votación en la "segunda fase" de la resolución del conflicto político después de haberse acordado la Ley de Amnistía, que a su juicio marca el final de la primera fase. Ha defendido el referéndum como una votación "en la que cabe todo el mundo, quienes quieren votar que 'sí' y quienes quieren votar que 'no'. Porque un referéndum no deja de ser democracia en estado puro". "Esto significa exactamente esto, que se vaya a votar y que se decida. Y que lo que se decida se pueda seguir después hablando y negociando, porque no existe otra vía democrática", ha remarcado. VUELTA A CATALUÑA Al preguntársele por su vuelta a Cataluña, ha reiterado que volverá cuando se cierre la causa instruida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la que se investigan las protestas de 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del 'procés' por presunto terrorismo. "La Ley de Amnistía evidentemente no puede amnistiar el terrorismo, pero lo que tenemos en la Audiencia Nacional es un terrorismo inventado", ha reprochado Rovira, si bien ha confiado en que la ley pueda dar respuesta a la represión que impide su retorno, textualmente.