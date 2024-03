Marlaska dice que la Comunidad de Madrid no ha pedido oficialmente refuerzo de seguridad en la vivienda de Ayuso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no le consta, tras haber preguntado en el departamento que dirige, que la Comunidad de Madrid haya trasladado una petición de refuerzo de seguridad en el entorno de la vivienda de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, como ha anunciado este miércoles el Gobierno regional. "No se ha trasladado, que yo sepa, y lo he preguntado hace poco al Ministerio del Interior, una petición", ha aclarado Marlaska tras ser preguntado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, por el anuncio que ha hecho el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en una rueda de prensa donde ha expuesto que "está habiendo personas que se están acercando y que están tratando de hablar con el entorno, con los vecinos", de la presidenta regional. En este sentido, el titular de Interior ha explicado que la Comunidad de Madrid, al igual que otras autonomías, tienen a su disposición las llamadas unidades adscritas, que son efectivos de la Policía Nacional que desarrollan funciones concretas a disposición de lo que se acuerde por el Gobierno de la comunidad autónoma, que son quienes desarrollan las funciones de seguridad, en este caso, de la presidenta regional. No obstante, el ministro ha reiterado que si necesitaran cualquier complemento porque indicaran a su entender y previa evaluación que hay un incremento del riesgo de la persona a proteger, el Ministerio del Interior atendería esa petición, pero "son los profesionales los que determinan el nivel de riesgo y las medidas de protección necesarias", ha detallado. CASO KOLDO Preguntado por la suspensión de funciones cautelarmente al comandante destinado en la Embajada de Venezuela investigado en el caso Koldo, Marlaska ha asegurado que el cese se ha producido porque ante imputaciones de corrupción graves el Gobierno reacciona "directamente con la ley en la mano". Precisamente, el pasado 7 de marzo, fuentes de la Guardia Civil confirmaron a Europa Press que habían abierto un expediente contra el comandante Rubén Villalba, lo que acarreaba la suspensión cautelar de sus funciones y ha sido este miércoles cuando el ministro en el Congreso ha recordado que ya ha sido cesado de su cargo. A su juicio, es una "imputación seria" por parte de un juzgado y está siendo investigado por "unos hechos graves". "Necesariamente hay que tomar todas las medidas que legalmente sean precisas para que no continúe en un puesto de esa naturaleza", ha apostillado. PROFESIONES DE RIESGO Entre otras cuestiones, Marlaska ha sido preguntado sobre por qué todavía no se ha reconocido formalmente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesiones de riesgo, a lo que ha respondido que eso "ya se tiene en cuenta" en cuestiones como los derechos labores y económicos y que el reconocimiento oficial se acogería más a los efectos de la jubilación anticipada y otros derechos económicos anticipados. Al hilo, Marlaska ha asegurado que su Ministerio está trabajando en ello en este momento y que se comprometió con los agentes a que se llevaría a cabo en esta legislatura. "Ya está creado un grupo de trabajo y también introduciremos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Seguridad Social porque también tienen en ese ámbito su cuota", ha señalado. En referencia a la declaración como zona de especial singularidad al Campo de Gibraltar tras el asesinato de dos Guardias Civiles que fueron arrollados por una narcolancha el pasado mes de febrero en Barbate, el ministro ha recordado que se han invertido en la zona 120 millones de euros para mejorar la seguridad, si bien ha sostenido que tiene el compromiso de seguir invirtiendo "todo lo que sea necesario". "Es de las zonas de España que están más cubiertas", ha asegurando, indicando a la vez que hay unas condiciones laborales "durísimas" porque hay que luchar contra el narcotráfico. "Tenemos que trabajar singularidades plurales y estamos avanzando, pero la del campo de Gibraltar es una prioridad, sin duda alguna", ha apuntado. En torno a este asunto, Marlaska también ha sido cuestionado por la eliminación de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur, destinada a combatir al narco en Andalucía, a lo que ha respondido que él no dio la orden de montar ni de desmontar. "El Gobierno da los efectivos, los medios personales y materiales para que quienes saben, que son la Guardia Civil y la Policía Nacional, diseñen las unidades en la forma y manera de ser más efectivos", ha explicado. Dicho esto, ha recordado que "se entendió que OCON-Sur iba a ser de vigencia transitoria" y que la eliminación de esta unidad fue una "razón operativa de los mandos de la Guardia Civil".