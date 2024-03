Dani Alves no saldrá de prisión este jueves al no pagar la fianza antes de las 14 horas

El futbolista Dani Alves no saldrá de prisión provisional este jueves al no haber depositado antes de las 14 horas la fianza de un millón euros que ha fijado la Audiencia de Barcelona, de manera que pasará al menos una noche más encarcelado después de que el miércoles se acordó su libertad bajo fianza. Fuentes judiciales consultadas por Europa Press señalaron que la defensa del futbolista no depoasitaron la fianza antes de las 14 horas, hora de cierre de la secretaría del tribunal, por lo que no saldrá de prisión este miércoles aunque la depositara esta tarde. Si llega a depositarla más tarde o a partir del viernes, una vez el tribunal compruebe que se ha hecho el ingreso redactará un auto para notificar a Brians 2 (Barcelona) que el jugador queda en libertad.