PP pregunta si se agotó el cupo de "delincuentes" en la amnistía y Bolaños cuestiona si hay alguno entre los 'populares'

El PP ha preguntado este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si se agotó el cupo de "delincuentes" en la ley de amnistía, a lo que éste ha contestado con otra pregunta: "¿En el PP hay delincuentes para amnistiar?". El rifirrafe ha tenido lugar en el marco de una interpelación urgente en el Congreso impulsada por el PP para que el Ejecutivo explique el "impacto" de las políticas del Gobierno sobre la fortaleza del Estado y la convivencia constitucional. Cayetana Álvarez de Toledo, encargada de defender la postura del PP, ha iniciado su intervención preguntando a Bolaños si había pedido a los 'populares' que apoyasen la ley de amnistía. "¿En serio? Debe haber agotado el cupo de delincuentes. Cuando lo leí pensé que tiene que ser un bulo, pero no. Fue su reacción al informe de la Comisión de Venecia", ha señalado la diputada. En su turno de respuesta, el titular de Justicia ha recogido el guante: "¿Ha empezado usted su intervención preguntando si yo había pedido al Partido Popular que apoyara la ley de amnistía y preguntándose si había agotado el cupo de los delincuentes? ¿Qué quería usted decir? ¿En el PP hay delincuentes para amnistiar? ¿Nos puede decir quiénes y por qué delitos? Le agradeceríamos que colaborara con la justicia si conoce usted delincuentes en el Partido Popular que puedan ser amnistiados". Con todo, la diputada del PP ha sugerido al ministro que "pierda toda esperanza" de conseguir el respaldo de su partido para su proposición de ley. "El Partido Popular no va a apoyar jamás la ley de amnistía porque no apoyamos la corrupción", le ha contestado. Respecto a la cuestión central de la interpelación --el "impacto" de las políticas del Gobierno sobre la fortaleza del Estado y la convivencia constitucional--, Bolaños ha defendido que en España es un Estado de Derecho "donde las leyes se aprueban democráticamente" por las Cortes y donde esas leyes "se aplican de manera imparcial y con rigor por el Poder Judicial". EL PP HACE UNA AUTOPSIA DE LOS "BULOS" DEL PSOE La diputada del PP ha acusado al Ejecutivo de difundir "bulos" sobre la amnistía, sobre la corrupción y sobre el constitucionalismo del PSC, entre otros. "Los bulos son consustanciales al 'modus operandi' del Partido Socialista", ha dicho para luego incidir en que "el mayor bulo es que el PSOE tiene futuro". "No tienen nada, ni principios, ni presupuestos ni proyecto", ha añadido. En cambio, el ministro de Justicia ha arremetido contra la dirigente 'popular' por vivir "inmune a la verdad" en un "planeta ultra". El resto del debate se ha mantenido en esta línea de reproches y acusaciones. Álvarez de Toledo ha acusado a Bolaños de difundir bulos sobre el informe que redactó la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. "Avala la existencia de leyes de amnistía en Europa. Claro que hay amnistías en el mundo. Lo que no hay son amnistías como la suya, inconstitucionales, anti-europeas y corruptas. Del bulo de Venecia al varapalo de Venecia", ha espetado. Al hilo, ha hecho una "autopsia" de los bulos del Gobierno y se ha detenido en el de "la convivencia y la reconciliación". "Es un bulo mastodóntico", ha dicho para incidir en que el Ejecutivo "le ha entregado a un prófugo la impunidad y posiblemente también el poder, y a cambio ni siquiera tiene presupuestos". "Adelante, convoquen (elecciones). Y si tan reparadora y valiente es la ley, métala en su programa electoral", ha apuntado. Así las cosas, la diputada del PP ha asegurado que "si (Pedro) Sánchez sigue en el Gobierno habrá referéndums de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña". "Ustedes llaman pacificación de España al desguase del Estado y la liquidación de la convivencia constitucional", ha señalado. BOLAÑOS SUGIERE A ÁLVAREZ DE TOLEDO PARA LAS ELECCIONES CATALANAS En su turno de respuesta, ha reprochado el "tono apocalíptico" de Álvarez de Toledo y la ha sugerido como candidata a las elecciones de Cataluña. "Es una pena que se haya ido ahora mismo el señor (Alberto Núñez) Feijóo, porque como veo que ustedes no terminan de encontrar a su candidato en las elecciones de Cataluña, yo le iba a sugerir que fuera usted la candidata en Cataluña, porque fue diputada por Barcelona", ha manifestado. "Creo que usted es una candidata magnífica. Y en todo caso, si su partido no le anima para que sea usted candidata en Cataluña, por lo menos que la lleven allí a hacer campaña electoral, porque su discurso es un discurso de enfrentamiento, de confrontación, de odio al diferente, de negar la diversidad y de no solucionar ninguno de los problemas", ha agregado. El ministro ha defendido que desde el Ejecutivo trabajan en "resolver una crisis constitucional" que "dejó el Gobierno del PP". "Estamos favoreciendo la convivencia, la diversidad y la pluralidad en nuestro país", ha dicho. EL MINISTRO DEFIENDE LA AMNISTÍA Bolaños ha incidido en que, según los informes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), "la amnistía solo preocupa al 1,6% de la población" y que la posible independencia de Cataluña ocupa el puesto 34 en las preocupaciones de los españoles. "Cuando gobernaban ustedes era la primera o la segunda preocupación", ha subrayado. "Cuando nosotros llegamos al Gobierno eran más los que querían la independencia de Cataluña, gracias, entre otros motivos, al inmovilismo y a la falta de política del Gobierno del PP, que usted tanto defiende", ha dicho a Álvarez de Toledo. En esta línea, ha afeado a los 'populares' que fuesen "incapaces de impedir dos referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia". Y ha sacado pecho diciendo que "frente a ese problema" ahora su Ejecutivo trabaja por la "convivencia". "La ley de amnistía es el paso definitivo para reparar esas heridas del año 2017", ha añadido. Bolaños ha cerrado su intervención insistiendo, como ya hiciera ayer en el Senado, que "la situación" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "insostenible". "Pero el silencio del señor Feijóo es puro terror", ha agregado.