Turull apuesta por Puigdemont como alternativa al "bipartito de resignación" Illa-Aragonès

Barcelona, 17 mar (EFE).- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha apostado este domingo por el expresidente catalán Carles Puigdemont como alternativa al "bipartito de la resignación" que, a su juicio, representan el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).

En declaraciones en su visita a la Feria Castellum 2024 de Fontanilles (Girona), Turull ha asegurado que en su partido están "muy contentos" y "preparados" ante las elecciones catalanas del 12 de mayo.

En Junts, siguen "pendientes" de que Puigdemont anuncie esta próxima semana su intención de concurrir a los comicios como candidato a la presidencia de la Generalitat.

"La decisión la debe anunciar él", ha remarcado Turull, aunque ha dejado claro que para su partido no hay opción más deseada que ver a Puigdemont encabezando la candidatura de JxCat el 12M.

Según Turull, el expresidente catalán aportaría "ambición de país y solvencia", no solo para relanzar el proyecto independentista, sino también para "recuperar el prestigio de los servicios públicos", tras los años de gobierno de ERC.

"Independencia y solvencia", ha proclamado Turull, que ha subrayado: "Para nosotros, quien lo encarna mejor, sin duda, porque lo ha demostrado y lo ha acreditado, es el presidente Puigdemont".

"Esperamos poder tener al mejor candidato para definir cuatro años de ambición, un presidente que tenga la nación en la cabeza y en el corazón, que no se arrugue ante las dificultades, que no dé nada por imposible", ha recalcado Turull, que ha recordado que JxCat no renuncia a la unilateralidad, a la DUI y al "mandato del 1-O".

Frente a la propuesta que presentará JxCat, ha dicho, se postula "el bipartito de facto que representan Salvador Illa y Pere Aragonès", que encarnan "la resignación, el ir haciendo".

En su opinión, Illa "es el candidato del 'no' a todo aquello que sale de Cataluña", como por ejemplo "una financiación propia y justa para Cataluña", el traspaso de las competencias en inmigración, el traspaso del aeropuerto o, en un primer momento, la amnistía.

Turull ha acusado a Illa de tener "vocación de gobernador civil", por lo que ha asegurado que JxCat en ningún caso votará al líder del PSC en un hipotético debate de investidura.

También ha cargado contra Aragonès por sus años de "resignación" al frente de la Generalitat y de "negociación en Madrid a cambio de nada", por lo que ha llamado a aprovechar el 12M para pasar página a la etapa de "sumisión al Gobierno del Estado". EFE

