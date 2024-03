Bendodo critica que para Sánchez los PGE no son prioritarios: "Es un Gobierno en permanente huelga de brazos caídos"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez, es "un Gobierno en permanente huelga de brazos caídos", que "ha renunciado a la gestión" y ha lamentado que para Sánchez "no es prioritario" los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así lo ha señalado en un acto en el municipio malagueño de Mijas (Málaga), junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata; donde ha recordado que una vez se convocaron las elecciones en Cataluña, se anunció que no habría Presupuestos Generales del Estado, que son "las cuentas claves de este país", ya que "con eso se hacen las inversiones". "El Gobierno, cediendo otra vez a los intereses del independentismo catalán, nos dice que no va a haber Presupuestos Generales del Estado", ha criticado, por lo que "las inversiones no van a existir". A juicio de Bendodo, "esa es la realidad. Ya, por lo visto, para Sánchez, tampoco es prioritario que España tenga unos presupuestos condicionando, una vez más, la gobernabilidad de nuestro país a los tejemanejes de partido de Pedro Sánchez". "¿Por qué tienen que quedarse sin Presupuestos del Estado los ciudadanos de Mijas para las playas? ¿O para Salamanca o para Benidorm por culpa de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convoque elecciones con el único objetivo de coger con el pie cambiado a Puigdemont?", ha preguntado. Bendodo ha dicho que "por eso han convocado las elecciones" y se ha cuestionado "¿Por qué tenemos que estar todos los españoles sometidos al chantaje de los separatistas y al interés personal de Pedro Sánchez?" En este punto, Bendodo ha recordado palabras de Sánchez en 2018 cuando gobernaba el PP y Mariano Rajoy, cuando decía que "un gobierno sin presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina". Por eso, Bendodo se ha cuestionado "¿Qué hacemos ahora? Convocamos elecciones, le echamos gasolina al coche, le tomamos el pelo a los españoles", ha dicho, asegurando que a "Sánchez le importa mentir un bledo y lo peor, no se inmuta cuando miente el conjunto de los españoles". "Esa es la figura que tenemos de presidente del Gobierno", ha advertido y se ha vuelto a preguntar si "Sánchez no tiene presupuestos ¿Cómo de inútil es el Gobierno?" cuando "él mismo dijo que el ejecutivo era inútil porque no tenía presupuesto", insistiendo en que "el independentismo sigue manejando a Sánchez a su antojo", ha concludio.