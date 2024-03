Los sindicatos de prisiones catalanes plantan a la consellera de Justicia y no se reúnen

Los representantes de prisiones que se tenían que reunir con la consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, para hablar de la situación de las cárceles catalanas no han acudido a la reunión prevista este viernes a las 14 horas, según las fuentes la Conselleria han explicado a Europa Press. Varios sindicatos han detallado a Europa Press que los representantes "no se sentarán a negociar nada hasta que no dimitan la consellera" y el secretario de Medidas Penales, Rehabilitación y Atención a la Víctima, Amand Calderó. Asimismo, Ubasart atenderá a los medios a las 17 horas para explicar la situación penitenciaria y también ha pedido comparecer en el Parlament de Cataluña --con la fecha aún por decidir--.