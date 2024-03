La Abogacía española pide más medios para la prevención y represión del blanqueo de capitales

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha reclamado este jueves un mayor esfuerzo en la dotación de medios dedicados a la prevención y represión del blanqueo de capitales, así como respeto al secreto profesional que ejercen los abogados del que son titulares los ciudadanos. "El Estado debe tener instrumentos para perseguir el blanqueo de capitales sin afectar a los derechos fundamentales", ha afirmado Ortega en la inauguración de las IX Jornadas de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de la Abogacía de Málaga que se celebran hasta este viernes en la ciudad andaluza. La persecución del lavado de dinero procedente de actividades ilegales está dando en los últimos años y especialmente en los últimos meses "importantes pasos adelante", ha afirmado la Abogacía Española en un comunicado. A este respecto, Ortega ha citado la reciente entrada en vigor del Registro de Titularidades Reales, que tiene por objeto la claridad a la hora de conocer quiénes son los verdaderos propietarios de las sociedades españolas o que operan en España, y se ha referido a la inminente aprobación de un reglamento europeo y de una directiva en relación con la prevención y represión del lavado de dinero. Ortega ha refrendado el "compromiso" de la Abogacía en la lucha contra esta lacra social a la que contribuye desde el Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales, donde se centraliza todo el conocimiento y participación de la profesión en la elaboración de las aludidas normas. El presidente de este órgano, Jesús Pellón, ha manifestado que "la lucha contra esta forma delictiva es especialmente compleja en un sistema financiero y legal en el que se producen millones de operaciones diarias, pero en el que distintos agentes como las entidades financieras, los notarios, los registradores y los propios abogados impiden en innumerables ocasiones la comisión de este tipo de delitos". Por su parte, el decano de los abogados malagueños, Salvador González, ha apuntado que "la transparencia, la ética y la responsabilidad son los pilares sobre los que se construye la confianza en el sistema financiero". Además, ha aludido a la necesidad de "coordinar una respuesta global a un fenómeno que no entiende de fronteras". En opinión de González, estas jornadas son "el marco más adecuado para reflexionar sobre el papel de la abogacía en la prevención de este tipo de delitos". COMPROMISO ANDALUZ EN LA PERSECUCIÓN DE ESTOS DELITOS En la inauguración también ha participado la viceconsejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Ana María Corredera, quien ha expuesto la "especial sensibilidad" de esta comunidad que, "por su ubicación geográfica y la importante presencia de ciudadanos de diferentes nacionalidades, resulta escenario propicio para la comisión de delitos que llevan aparejados la necesidad de limpiar los beneficios obtenidos de actividades ilícitas". Además, ha remarcado el "compromiso inquebrantable" de la Junta de contribuir dentro de sus competencias en la persecución de este tipo de delitos. Estas jornadas cuentan con expertos nacionales en este campo, como el subdirector general del Notariado y de los Registros del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Antonio Fuentes, o la responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC, África Pinillos Lorenzana. También han intervenido la eurodiputada Eva María Poptcheva y el fiscal coordinador de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional, José Javier Polo.