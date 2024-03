Albiach (Comuns) ve "papel mojado" la última propuesta del Govern a cambio de apoyar los Presupuestos

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que el Govern le ofreciera este martes por la tarde crear "un grupo de trabajo para estudiar la fiscalidad en materia de juego en el resto de países europeos" a cambio de su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat de 2024, una propuesta que ha tachado de brindis al sol. En el pleno del Parlament este miércoles para debatir las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, Albiach ha sostenido que esta propuesta del Govern estaba acordada con el PSC-Units y era "papel mojado, porque ni garantiza que cambiará la fiscalidad ni garantiza en qué términos cambiaría la fiscalidad". "Pido respeto a la inteligencia. Si ya no a la nuestra, como mínimo a la del pueblo de Cataluña", ha reclamado Albiach, que también ha detallado que este martes por la tarde el Govern ofreció a los Comuns estudiar el cumplimiento de una propuesta de resolución aprobada por el Parlament para paralizar los proyectos que gasten más de 100 litros por día y persona mientras dure la sequía. La líder de los Comuns ha tachado de inaudito que el Govern se abra a estudiar si aplicar o no algo que ha sido aprobado por la Cámara catalana, y ha añadido que también les ofrecieron un decreto para establecer nuevos criterios de planificación del juego: "¿Donde está la trampa? No afecta al Hard Rock", ha lamentado Albiach, que ha detallado que excluía a casinos y bingos en el otorgamiento de nuevas autorizaciones de instalación. Además, Albiach ha revelado que el Ejecutivo de Pere Aragonès les ofreció un proyecto de ley para modificar el tipo impositivo de los casinos --aunque sin fijar cuál, según ella--, una propuesta que fue rechazada por los Comuns porque sabían que "no prosperaría", porque el PSC votaría en contra. "NO NOS MANDAN DE MADRID" Ha afirmado que lo que más le ha decepcionado de las negociaciones es que desde el Govern piensen que los Presupuestos de Cataluña se deciden en Madrid, en alusión a las presiones de los republicanos condicionando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Que quede claro, a los Comuns ni no nos mandan de Madrid ni nos manda La Caixa. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo". Albiach ha asegurado que, para ella, estar a la altura es "tener claro que el agua debe ir a la agricultura y a la industria, no a un macrocasino, y es reconocer que el PSC les ha ganado y que hace lo que quiere", y ha añadido que la responsabilidad de pactar con los socialistas es del Govern y no de otras fuerzas parlamentarias.