PP y Vox investigarán en el Parlamento de Baleares la compra de mascarillas en el 'caso Koldo'

El PP ha confirmado este lunes que votará a favor de la comisión de investigación que ha reclamado Vox en el Parlamento de Baleares para examinar la compra de mascarillas en el 'caso Koldo' durante el anterior Gobierno socialista de Francina Armengol, mientras que el PSOE balear sigue sin revelar si apoyará esta investigación parlamentaria. En cualquier caso, la mayoría que conforman PP y Vox, con 32 diputados, sacará adelante esta comisión de investigación, que se debatirá y votará este martes en el pleno del Parlamento balear. El portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, ha confirmado en una rueda de prensa su voto afirmativo y ha mostrado la preocupación de su formación por los "silencios" de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por sus "contradicciones constantes, mentiras y falta de respuestas". "No queda otra en el Parlament que investigar la ramificación balear de la presunta trama de corrupción", ha puntualizado Sagreras, añadiendo que los 'populares' están "tranquilos" ya que el caso está siendo investigado por la Guardia Civil, la Fiscalía Europea o la Audiencia Nacional. Igualmente, ha indicado que la comisión "pondrá luz" desde 2020 hasta la actualidad. "Queremos que se aclaren todas las dudas en relación con la compra de mascarillas", ha dicho. Además, Sagreras ha criticado que el PSIB no haya anunciado su sentido de voto. "Es escandaloso", ha dicho, considerando que los socialistas "tenían dudas de si saldría adelante la comisión y estaban interesados en que esto no se investigara". EL PSOE SIGUE SIN REVELAR SU VOTO Y es que el PSOE balear aún no ha revelado cuál será el sentido de su voto en la comisión de investigación que pide Vox en el Parlament balear y que será debatida y votada este martes en el pleno. En una rueda de prensa este lunes, el portavoz socialista, Iago Negueruela, no ha confirmado si su partido votará a favor o en contra de la comisión, que previsiblemente saldrá adelante con los votos favorables de PP y Vox. Negueruela ha insistido en que "es el PP quién tiene que dar explicaciones" y decir cómo está el expediente de reclamación, asegurando que el PSIB "ya ha dado todas las explicaciones". VOX NO QUIERE EXCLUIR NINGUNA INVESTIGACIÓN Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlamento balear, Idoia Ribas, ha asegurado que la comisión de investigación que pide su formación en relación con el caso Koldo pide explicaciones "a cualquier persona que pueda estar relacionada" y que "no excluye el periodo en el que está gobernando el PP". Así se ha expresado la portavoz este lunes en una rueda de prensa en la que ha considerado que los grupos que voten en contra de esta comisión de investigación "quedarán absolutamente desacreditados para dar luego lecciones de moralidad y de integridad a nadie". Según ha apuntado, la comisión se refiere al expediente que empieza con la expresidenta balear Francina Armengol y sigue durante el periodo en el que gobierna Marga Prohens. "No estamos intentando ocultar absolutamente nada sino que, por lo contrario, queremos que se investigue precisamente para que se pueda valorar cuáles son las responsabilidades de cada uno", ha argumentado. "Evidentemente se podrán ventilar las actuaciones del Govern de Armengol y también de otras personas a posteriores porque el expediente sigue abierto", ha explicado Ribas. Tras conocer que el PP votará a favor de la comisión de investigación, Vox ha mostrado su "satisfacción". MÉS VOTARÁ EN CONTRA En el caso de MÉS per Mallorca, su portavoz ha anunciado que votará en contra de la comisión de investigación que pide Vox en relación con el caso Koldo al considerar que "no es honesta". Según ha señalado este lunes el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa, la comisión, que será debatida y votada este martes en el pleno, "viene de un partido que está intentando eliminar la Oficina Anticorrupción" y al que "no le interesa que se investigue la corrupción". En esta línea, el portavoz ha subrayado que la comisión ha dejado fuera del ámbito de investigación cuestiones que MÉS per Mallorca considera "dudosas". "No creemos que sea la comisión de investigación que necesitamos", ha apuntado.