ERC niega haber renunciado al referéndum y cree que con la amnistía se está "en condiciones" para lograrlo

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, niega que hayan renunciado a la celebración de un referéndum pactado en Cataluña, más bien al contrario, cree que con la Ley de Amnistía, pactada con PSOE y Junts y aprobada este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, se está "en condiciones" de lograrlo. Según Jordà, la amnistía "pone en igualdad de condiciones" y supone el inicio de la segunda fase para la resolución del conflicto político en Cataluña. "Nosotros queremos pactarlo con el Estado español, esta fase sigue con más fuerza y no hemos renunciado absolutamente a nada", ha advertido durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press. A su juicio, con la norma pactada están "en condiciones" para llevarlo a cabo y recuerda además, que uno de los acuerdos suscritos con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez fue "seguir con la mesa de negociación". LA LEY YA ERA BUENA HACE DOS MESES Durante la entrevista, la portavoz independentista ha asegurado que para su formación la ley, que fue rechazada por Junts a finales de enero, ya "tenía todas las garantías". "Aquella era una buena ley y ahora evidentemente también es una buena ley", ha incidido. Ahora, dos meses después, los de Carles Puigdemont, han defendido su voto en contra asegurando que de esta forma han conseguido norma "integral" y de "aplicación inmediata". Al ser preguntada por esta afirmación, Jordà ha recordado que la norma, una vez sea aprobada en el Pleno que se celebrará el próximo jueves, tendrá que ir al Senado, donde los 'populares' cuentan con mayoría absoluta. "Van a hacer un veto y volverá al Congreso, y ahí fuera está lleno de instituciones y personas y un poder judicial que conocemos perfectamente y que lo que quiere es dinamitar esta ley", por lo tanto, según Jordà "queda mucho trabajo". A su juicio, "siempre" existe "riesgo" con los jueces y el texto aprobado en la Comisión "para nada es más robusta". Los jueces "no han dejado de inventarse cualquier cosa, cualquier delito para complicarnos más la vida", ha lamentado. Cuestionada por la posible vuelta del líder de Junts, Carles Puigdemont, la portavoz de ERC no ha querido aventurarse a hacer cálculos de cuándo volverá. "Lo que puedo garantizar es que será extremadamente más fácil que vuelvan con esta ley", ha avanzado, "de donde nunca tendrían que haber salido" --incluyendo también a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huída de la justicia, y al activista y diputado Rubén Wagensberg--. APUESTA POR UN TRABAJO CONJUNTO POR CATALUÑA Por otro lado, Jordà se ha pronunciado sobre la relación entre su formación y Junts ante posibles negociaciones durante la legislatura. A su juicio, cuando Cataluña es el objetivo compartido, "siempre puede haber diferentes miradas" para conseguir ese objetivo. Eso sí, ha querido dejar claro que fue su formación la que en "solitario" consiguió que el PSOE se sentara en una mesa de negociación para hablar del conflicto político existente en Cataluña y que por "primera vez en la historia", desde el Ejecutivo central reconociesen que existía un conflicto. "Conseguimos cosas negociando solos", ha remarcado. "Junts ha entrado ahora en lo que nosotros llevamos haciendo mucho tiempo", ha asegurado, y aunque quieren lo mismo pero con "matices", da la bienvenida a la formación de Puigdemont y cree que "lo normal sería trabajar juntos". Finalmente le han preguntado por la posición de su formación de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales. La propia Jordà esta semana aseguraba ante la prensa que estaban abiertos a dar "luz verde" a las cuentas, aunque su prioridad eran los Presupuestos catalanes. Por lo tanto, ha avanzado que "no van a amenazar" con una enmienda a la totalidad como temía la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.