Turull (Junts) rechaza que el acuerdo de la amnistía implique el apoyo a los PGE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado que el acuerdo logrado con el PSOE y ERC sobre la ley de amnistía implique el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Amnistía era investidura. Nosotros ya hemos cumplido la investidura y ahora ya hay amnistía. Ahora comenzaremos el tema de los presupuestos. No hemos engañado a nadie", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Tras recordar que el acuerdo de investidura recogía que los avances irán en función de los avances que se den, ha admitido que el acuerdo de la amnistía genera "un clima mucho más favorable". "Si no hubiera ley de amnistía, seguramente habría saltado todo por los aires. Pero la amnistía estaba en la investidura y nosotros hemos cumplido. Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno", ha insistido. Por ello, ha dejado claro que el marcador de la negociación de los PGE está a "cero", pese a añadir que el clima ayuda a poder construir un acuerdo. ¿PACTO FISCAL? Al preguntársele si pedirán el pacto fiscal en la negociación de las cuentas, Turull ha rechazado anticipar lo que reclamarán, destacando que sólo se pronunciarán al respecto cuando haya un acuerdo o desacuerdo. "No haremos la carta a los reyes en público de lo que queremos que pase para que haya PGE. Lo sabe la vicepresidenta, con la que es cierto que ha habido contactos en este sentido. La gente quiere anuncios de acuerdos o desacuerdos", ha zanjado.