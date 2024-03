Portavoz del Govern sobre la ley de amnistía: "Hoy es un día importante para el independentismo y la democracia"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha celebrado el acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC sobre la ley de amnistía y cree que "hoy es un día importante para el independentismo en particular y la democracia en general". Lo ha dicho en rueda de prensa este jueves en la Generalitat, en la que ha considerado que el acuerdo sobre la ley de amnistía es "imprescindible porque nunca fueron delitos defender la democracia o hacer un referéndum, y van a dejar de ser considerados como tal". "Hoy muchísima gente puede celebrarlo. Muchas familias que han visto cómo durante estos hechos eran objeto de represión. Es un día de celebración", ha remarcado, tras lo que añadido que los independentistas no son delincuentes. Igualmente, ha advertido de que no se está "al final del camino", ya que insiste en que se debe seguir trabajando para hacer efectiva esta ley, y ha expresado su deseo de que se estuviera en un punto más avanzado, ya que cree que la ley de hace dos meses ya era buena, en sus palabras. "Se han perdido semanas. La ley de hace dos meses ya era una ley robusta y una muy buena ley que daba cobertura a todos los implicados", ha añadido. Para ella, el acuerdo sobre la ley de amnistía permite entrar en una segunda fase que, según ella, es la de negociación y "abordar políticamente lo que nunca debería haber salido de la política, el conflicto entre Cataluña y el Estado español para que los catalanes puedan votar libremente su futuro y defender su derecho de autodeterminación".