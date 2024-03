Juicio hoy a un hombre por agresión sexual sobre una amiga de su hija, de 10 años, cuando dormía en su casaFiscal

La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo este jueves, 7 de marzo, a un varón con iniciales L.A.A.S, de 41 años, acusado de agresión sexual sobre una niña de 10 años, amiga de su hija, aprovechando las noches en las que la presunta víctima pernoctaba en su casa. El juicio se celebrará en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde el encausado se expone a una condena que oscila entre los 16 años que solicita el fiscal del caso por dos delitos de agresión sexual--ocho años por cada delito--, junto con las correspondientes prohibiciones de acercamiento o comunicación con la víctima, y los 27 años en total que solicita la acusación particular por tres delitos de agresión sexual. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones pública y particular reclaman indemnizaciones de 6.000 y 20.000 euros, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. Los hechos presuntamente delictivos se produjeron durante la madrugada de los días 26 de marzo y 7 de mayo de 2022, fechas en las que la niña pernoctó en casa del encausado con motivo de la relación de amistad que la menor mantenía con su hija. Así, durante la noche, siempre según la tesis de los acusadores, L.A.A.S. aprovechaba para entrar en la habitación y realizar tocamientos a la víctima, a la que también habría introducido su dedo en la vagina, y todo ello ante la situación de parálisis de la víctima por miedo. No fue hasta un día en el que la niña, su madre y una amiga de ésta se encontraban merendado cuando la pequeña terminó por echarse a llorar y contar lo que le había sucedido, tras lo cual su progenitora interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Aunque el acusado siempre ha negado los hechos a lo largo de las diligencias seguidas en el Juzgado de Instrucción número 2, un informe del Equipo Psicosocial apunta que la versión ofrecida por la niña es "probablemente creíble". (EUROPA