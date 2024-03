Almeida sí irá a comisión del Congreso si le citan: "Me van a tener que escuchar los miembros de un partido corrupto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este jueves que irá a la comisión de investigación que impulsa el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre los contratos de material anticovid durante la pandemia y ha subrayado que van a tener que escucharle "los miembros de un partido corrupto". Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en el distrito de Salamanca, después de que el PSOE contemple llamar a comparecer al alcalde de la capital para que dé explicaciones sobre el caso de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. "Si me citan, pues iré. Iré, pero tengo que decir en primer lugar que espero que cuando vaya no esté una protagonista de la trama de corrupción como presidenta del Congreso (Francina Armengol)", ha criticado. Así, ha expresado que "parece mentira" que la presidenta del Congreso sea "una de las principales investigadas en esa comisión de investigación y no haya dimitido". "¿Me va a investigar, me va a preguntar un partido corrupto como es el Partido Socialista? ¿Me va a plantear las preguntas el PSOE, que es el centro de una trama de corrupción que se extiende al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos?", se ha preguntado. Asimismo, ha insistido en que la "organización corrupta" es el PSOE con el exministro José Luis Ábalos "que se lucró mediante la corrupción de las mascarillas". "Iré para decir que esa trama de corrupción no solo es el Partido Socialista, sino que está incardinada en el Gobierno de España, y no solo en el Gobierno de España, sino en los gobiernos autonómicos del Partido Socialista. Iré para decir que hay una persona que culmina esa organización corrupta, que se llama Pedro Sánchez, que es el señor X de la corrupción en España", ha defendido. "NO TENGO NADA QUE OCULTAR", AFIRMA También, ha aseverado que responderá a las preguntas de los independentistas porque no tiene ningún problema en demostrar su "asombro de que golpistas, corruptos y presuntos terroristas se atrevan a plantearle cualquier tipo de pregunta". "No tengo nada que ocultar, absolutamente nada, porque han intentado manchar mi nombre otra vez a lo largo de los últimos días y es ridículo comparar una trama corrupta de un PSOE, de un Gobierno de la nación, con una estafa que se produjo en el Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado Martínez-Almeida ante los periodistas. Así, ha detallado que con él no contactó ningún ministro ni ocultó en ningún momento "unas mascarillas falsas" porque las mascarillas del Ayuntamiento "eran perfectamente válidas y se utilizaban". "No traté de pagar con fondos europeos mascarillas que sabía que eran defectuosas, y eso también lo voy a decir en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados", ha añadido.