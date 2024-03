UP evita pedir dimisiones y esperará a "saber qué ha pasado con compra de mascarillas fraudulentas" en Baleares

La diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha evitado este lunes pedir dimisiones con motivo del 'caso Koldo' y esperará a "saber qué ha pasado con la compra de mascarillas fraudulentas" en Baleares. Gómez se ha pronunciado de este modo, en una rueda de prensa, en la que ha recordado que Unidas Podemos ya anunció su posicionamiento "autónomo" respecto a otras iniciativas registradas en el Parlament para tratar de determinar qué pasó con la compra de mascarillas fraudulentas adquiridas por parte del anterior Govern. Así, hay que recordar que Unidas Podemos ya avanzó que "no apoyaría a la comisión de investigación solicitada en la Cámara por Vox". "No podemos apoyar una solicitud de un partido que mientras, por un lado, pide comisiones, por otro, lidera la ley de no transparencia, que se carga la Oficina Anticorrupción. Es tan simple como que no nos la colarán", ha subrayado. Sin embargo, Unidas Podemos ha registrado junto a MÉS per Mallorca y Més per Menorca, su propia solicitud de creación de una comisión de investigación en el Parlament. "Queremos saber que ha pasado con esta compra de mascarillas fraudulentas, qué paso con estos tres años de no hacer nada y con la reclamación interpuesta con el Govern anterior ya en funciones", ha explicado Gómez. Unidas Podemos quiere "también, saber qué ha pasado con la caducidad del expediente de reclamación del importe de las mascarillas, una caducidad que la Audiencia Nacional da por hecha y que es responsabilidad directa del actual Govern", ha añadido. Para Gómez, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y Més per Menorca son "los únicos" partidos "coherentes" porque, al igual que quieren una comisión de investigación en el Parlament, que, según ha considerado, debería tener el apoyo del resto de grupos parlamentarios, "en aras de la máxima transparencia", cree que la Oficina Anticorrupción "debería de continuar" funcionando. Además, la diputada de Unidas Podemos ha apuntado que en su solicitud de creación de una comisión de investigación, también han incluido pedir información sobre "otros contratos que parece que han tenido irregularidades en otras administraciones, como el del Consell Insular de Ibiza, con el llamado 'Caso Islados'". "Durante la pandemia, se suspendieron tramitaciones habituales con contratos públicos, siendo lo primero que decayó la concurrencia. No cuestionamos lo que se hizo bien hecho aunque no se siguieran los pasos habituales, sino los pillos del bipartidismo que salieron", ha dicho Gómez, refiriéndose a los "constantes casos de corrupción" que tienen tanto PP como PSOE, que ahora se ha visto salpicado por el caso Koldo, al que se ha referido como "una vergüenza". En todo caso, ha evitado pedir dimisiones. "No nos apuntaremos al carro de pedir dimisiones y cuando llegue el momento ya nos pronunciaremos", ha finalizado. MOCIÓN A LA POLÍTICA AGRÍCOLA, GANADERA Y PESQUERA DEL GOVERN Por otro lado, la diputada de Unidas Podemos se ha referido al pleno de este viernes, en el que, junto a Més per Menorca, defenderá una moción a la política agrícola, ganadera y pesquera del Govern, que incluye una veintena de puntos. Entre estos, las grandes peticiones que Unidas Podemos y Més per Menorca lanzarán al ejecutivo autonómico serán que este evite la carga administrativa y burocrática al sector primario, que "ahoga a las pequeñas explotaciones"; así como que fomente la compra pública y por parte de los establecimientos hoteleros de producto local, puesto que se trata de "una gran manera de poder planificar las producciones", y que ayude al sector pesquero que se encuentra en una situación "igual de difícil o peor que los agricultores y ganaderos". En este sentido, Gómez ha denunciado la "hipocresía" de PP y Vox, que "mientras en España y Baleares se apuntan a que agricultores puedan vender a un precio justo, en la Unión Europea (UE) votan a favor de libre comercio, que es los que permite la entrada a la UE de productos de terceros países, que no cumplen los requisitos sanitarios y medioambientales que se exigen a las empresas comunitarias, favoreciendo la competencia desleal". "Es una tomadura pelo", ha subrayado la diputada, recordando como los 'populares' "también votaron en contra" en Baleares, "de la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe a vender a perdidas". CRITICAS A PROHENS POR ACUDIR A LA ITB DE BERLÍN Asimismo, la diputada de Unidas Podemos se ha referido a la pregunta que tenía previsto hacerle a la presidenta del Govern, Marga Prohens, este martes en el pleno del Parlament. "Quería preguntarle a la presidenta cómo piensa resolver la infradotación persistente de especialistas en medicina interna en el Hospital Mateu Orfila de Menorca, por que, a día de hoy, no hay suficientes médicos internistas ni siquiera para cubrir las guardias", ha dicho Gómez, lamentando que, sin embargo, no podrá preguntar a Prohens por que, este martes, estará en la feria de turismo internacional de Berlín (ITB) para "captar más turistas". LAMENTA EL DISCURSO INSTITUCIONAL DE LE SENNE EL DÍA DE BALEARES Asimismo, la diputada ha lamentado que se entregara la medalla de Oro de la Comunidad a la reina emérita, Doña Sofía. "Cualquier premiado de los premios Ramon Llull tenía más méritos para haber recibido este reconocimiento que la reina emérita", ha dicho. También, Gómez se ha quejado del discurso que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, hizo con motivo del Día de Baleares, que se conmemoró el pasado 1 de marzo. "Que la gran preocupación de Le Senne sea la baja natalidad, que además imputa a unos determinados cambios de valores en la sociedad, al igual que la soledad no deseada de la gente mayor demuestra que vivimos en modo NO-DO", según Gómez, quien, asimismo le ha reprochado que se refiriera al problema de la vivienda en las Islas como algo "típico, como si fuera un baile folclórico". "Igual no ha pensado que son las condiciones socioeconómicas las que no permiten a las nuevas generaciones tener hijos o poder cuidar de sus familiares mayores. Lamentablemente, no está en nuestras manos tener que tener más de un trabajo para poder llegar a final de mes", le ha recordado, instándole a apostar por "modelos de vida menos neoliberales" porque, según ha añadido Gómez, "tampoco se trata de tener hijos para que cuiden a sus padres cuando sean mayores, eso es cosificar a los hijos, como quienes cosifican a la mujer. DÍA DE LA MUJER En esta línea, la diputada ha aprovechado para denunciar la "hipocresía" del Partido Popular, que este próximo viernes, 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, saldrá a la calle, "mientras mantiene a un vicepresidente del Govern que contrató a una persona procesada por agresión sexual" y que fue posteriormente cesada. Todo, según ésta, "con la connivencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens" a quien ha acusado de "haber incumplido el código ético del ejecutivo autonómico y colaborar con la cultura machista, que se cree antes al agresor que a la víctima". Con todo, y en un contexto "guerra informativa y de rearme dentro de Europa", la diputada de Unidas Podemos ha apostado por el "feminismo" como "la mejor arma en contra de la guerra y a favor de la paz". De hecho, ha considerado que "en las próximas elecciones europeas posiblemente este será el gran debate, si los ciudadanos quieren una Europa de guerra o una feminista y de paz".