Eguibar: "Quedan carreras aún para recuperar, pero hay que estar concentrado siempre"

Sierra Nevada (Granada), 3 mar (EFE).- El español Lucas Eguibar -campeón mundial en 2021 y ganador de la competición de la regularidad seis años antes-, que este domingo cayó en la ronda de dieciseisavos de final de la prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard disputada en Sierra Nevada, declaró a EFE en la citada estación andaluza que "aún quedan carreras para recuperar" posiciones en la general de la competición, pero que "hay que estar concentrado siempre".

Eguibar, nacido hace 30 años en San Sebastián, que logró dos de sus cinco victorias y tres de sus 18 podios en esta competición en Sierra Nevada, acabó cuarto la prueba del sábado en la estación que corona el Pico Veleta (3.396 metros<) y no puntuó este domingo, por lo que perdió un puesto en la general; en la que ahora es séptimo, con 195 puntos. Exactamente 425 menos que el líder, el canadiense Eliot Grondin, que repitió segundos puestos este fin de semana en la nieve granadina.

"He sido demasiado agresivo. He encontrado baches en la última curva; y me he caído, porque me he metido demasiado en el interior en esa curva y no me esperaba que estuviese tan bacheada", comentó Eguibar, que quiere pasar página cuanto antes y olvidarse de este percance.

"Ahora me voy directo a Cortina d'Ampezzo (Italia), me voy mañana mismo, porque ya hay carrera el próximo sábado. Luego son las dos carreras de Montafon (Vorarlberg, Austria) y luego las dos últimas de Canadá (en Mont Sainte-Anne). Todo seguido", explicó el donostiarra, que no pierde el optimismo.

"Quedan carreras y encima son carreras que me gustan. Y puedo hacerlo bien. Pero hay que hacerlo. Ésta también me gustaba. Y ayer pasó lo que pasó en la final; y hoy esto en dieciseisavos. Hay que estar concentrados siempre", manifestó a EFE el campeón mundial vasco en la zona de meta del circuito de la Loma de Dílar.

"Me voy con ganas, porque quiero quitarme la espina de hoy cuanto antes", explicó Eguibar este domingo en la estación de Sierra Nevada. EFE

