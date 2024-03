Álvaro Romero: "Ha sido un día difícil; pero mañana vamos a dar guerra otra vez"

Sierra Nevada (Granada), 2 mar (EFE).- El español Álvaro Romero, que la pasada temporada se proclamó campeón mundial júnior y que este sábado quedó eliminado, tras caerse a consecuencia de un choque, en los octavos de final de la prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard disputada en Sierra Nevada, declaró a EFE en la citada estación andaluza que "ha sido un día difícil", pero que este domingo irá "a dar guerra otra vez".

Romero, nacido hace 20 años en San Sebastián y que está considerado como la gran promesa del boardercross español, ganó el oro mundial júnior en el Passo San Pellegrino (Italia) la pasada campaña; en la que firmó, asimismo, su primer podio en la Copa del Mundo, al acabar segundo la prueba disputada en Veysonnaz (Suiza).

"Ha sido un día difícil, que no ha ido como esperaba. Venía con muchas ganas de hacerlo bien. Y creía que tenía posibilidades. Pero me choqué con otro corredor en la caída de un salto, que ha hecho que no tuviese el control de mi tabla. Salí hacia un lado y tuve una caída fuerte. Pero estoy bien y mañana vamos a dar guerra otra vez. Y en las siguientes carreras iremos a por todas", explicó a Efe el 'rider' vasco en la zona de meta del circuito de la Loma de Dílar.

"Me toqué con el francés Ken Vuagnoux, pero no ha sido culpa de nadie. Él era 'goofy' (los que llevan adelantado el pie derecho sobre la tabla) y yo 'regular' (los que llevan delante el pie izquierdo). Íbamos uno de espaldas al otro. Son cosas de carrera, que pasan. Así que a seguir aprendiendo y a por todas mañana", manifestó a Efe el campeón mundial júnior donostiarra este sábado en Sierra Nevada. EFE

