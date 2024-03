Un pinchazo apunta a fotos "que no se pueden enseñar" de un conseguidor de la 'trama Koldo' "con el ministro"

La llamada entre P.L., una trabajadora del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el supuesto 'cerebro' del 'caso Koldo', Juan Carlos Cueto, revela la existencia de fotografías "que no se pueden enseñar" de un presunto intermediario de las empresas suministradoras de material sanitario "con el ministro". La Guardia Civil no aclara a quién se refiere. Así se desprende del sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se hace alusión a la existencia de un "super jefe en esta historia". Según la Guardia Civil, se trataría de "una tercera persona" a la que no se habría querido "mentar por teléfono" que no serían ni Cueto, ni Aldama ni Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) señala en uno de sus oficios que esa persona "estaría relacionada con la gestación de los contratos investigados ubicándose en el nivel superior de la toma de decisiones". La conversación telefónica se produjo el 15 de septiembre del pasado año entre P.L., trabajadora de De Aldama, y Cueto. Ese día, la mujer dio cuenta a Cueto de que se iba a reunir con el abogado que estaba al tanto de la inspección de la Agencia Tributaria a la que se tenía que someter el propio De Aldama. En esa charla ambos inciden en dos cartas a firmar por José Vidal e Israel Pilar y que habrían sido redactadas por la trabajadora para justificar los servicios prestados por MTM 180 CAPITAL SL y DELUXE FORTUNE SL. Vidal accedió a firmarla; Israel, sin embargo, aseguraba que no conocía a De Aldama ni sus sociedades. Durante la llamada, la trabajadora "comenta la falta de interés de De Aldama por la inspección". "Y que le dijo en relación a Israel Pilar que Isra no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el súper jefe", a lo que la propia P.L. añadió: "Ya sabe quien es (el) súper jefe en esta historia". Unos días más tarde, la trabajadora y Cueto volvieron a hablar sobre la documentación que iban a presentar ante la Agencia Tributaria, conveniendo que iban a aportar "multitud de conversaciones de la aplicación de mensajería WhatsApp en los que se evidencian" los servicios prestados por Israel. En un punto de esa llamada, según apunta la UCO, se llegó a afirmar: "Hasta en el WhatsApp de Víctor (De Aldama) hay fotos de Israel Pilar que no se pueden enseñar... con el ministro". Según la Guardia Civil, Israel "es considerado el enlace, el primer eslabón" por Cueto, de Aldama, la trabajadora y el empresario Íñigo Rotaeche. "Israel fue un intermediario que habría presentado a Aldama a las personas que se estaban encargando de suministrar mascarillas. Cueto y Rotaeche hacen referencia a que más de la mitad del negocio pasó por Israel, el cual habría cobrado sus comisiones a través de una sociedad", añade. COORDINACIÓN ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA En otro auto del 9 de enero, que consta en el sumario al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, por el que el juez instructor acuerda seguir con determinadas escuchas telefónicas, se recogen conversaciones de los encausados que datan de los meses de noviembre y diciembre de 2023 y que giran en torno a la investigación que llevaba a cabo la Agencia Tributaria sobre la persona del conseguidor Víctor de Aldama. En concreto, el supuesto 'cerebro' de la trama Juan Carlos Cueto indicó a un tercero, empleado de Soluciones de Gestión --empresa que está en el epicentro de las adjudicaciones objeto de investigación--, que tras reunirse con De Aldama tenía fotografías de lo que éste había presentado ante Hacienda. Los investigadores concluyen de esa y otras conversaciones coetáneas que Cueto tiene "interés en que Soluciones de Gestión y las sociedades de De Aldama relaten el mismo discurso en sus comparecencias bajo la inspección de la AEAT". Y para ello, da cuenta vía telefónica de que tiene en su poder las actas sobre las comparecencias del conseguidor. DESVÍOS A PORTUGAL En otro auto al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez señala que, para los investigadores, De Aldama estaría realizando una despatrimonialización de sus bienes a través de un entramado empresarial con socios que tienen vínculos con Koldo, que "tendría por objeto poner a nombre de sociedades creadas en Portugal bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad". Las cantidades transferidas alcanzan 1,1 millones de euros entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 desde cuentas de las que De Aldama es titular, así como desde MTM 180 CAPITAL SL y otras dos empresas. Según apunta el juez, "esta operativa parece estar dirigida a evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios que, vistas las ganancias obtenidas por su intervención en los contratos investigados (6.712.110,66 euros) por medio de las sociedades DELUXE FORTUNE SL y MTM 180 CAPITAL".