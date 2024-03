La Guardia Civil intervino una llamada en la que Koldo preguntó por el ministro Puente: "Qué tal con este, ¿bien?"

La Guardia Civil intervino una llamada en la que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, preguntó supuestamente al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por el titular de Transportes, Óscar Puente. "Bueno, qué tal con este, ¿bien?", le cuestionó. Así se desprende de un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), recogido por Europa Press, que da detalles sobra la charla telefónica que Koldo podría haber mantenido el 28 de noviembre de 2023, según sostienen los agentes, con Sánchez Manzanares. "Bueno qué tal con este, ¿bien?", preguntó Koldo. "¿Con quién? ¿Con Puentes?", le contestó su interlocutor. El Instituto Armado aclara que se estarían refiriendo a Óscar Puente, titular actual del Ministerio. "Pues yo no le conozco, tío, para que me llegue a mí es muy difícil. No, pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien", le aclaró Sánchez Manzanares, que le aseguró que él mantendría su cargo en el organismo adscrito al Ministerio. "Me han dicho que vas muy bien, eh", aseguró Koldo. "Sí (ríe), muy bien, yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes, vamos no me jodas (ríe)", le contestó Sánchez Manzanares. "Bueno, yo, yo esperaba que te hicieran presidente, pero bueno", reconoció Koldo, en alusión a la presidencia de Puertos del Estado. "EL QUE ESTÁ ES UN TÍO DE PUTA MADRE" Sánchez Manzanares, sin embargo, quito importancia a ese asunto. "Que no, que no, que no, el que está es un tío de puta madre, además conoce mucho al Secretario General de Infraestructuras que es el muñidor de éste Ministerio", le explicó. En un punto de la conversación, Koldo se refirió de forma directa a Ábalos. "Yo ya le dije a José (Ábalos) y demás, te tengo que comentar un par de cosas, así te puedo ver (a Sánchez Manzanares), ¿vale?, la semana que viene no, la siguiente", dijo. Después de que Sánchez Manzanares accediese, Koldo le aclaró que lo que tenía que comentarle solo eran "cotilleos". "Pero, pero, pero, pero Koldo, José (Ábalos) ha pujado o no ha pujado, o se va a esperar a Europa ¿no?", la preguntó el secretario general de Puertos del Estado. "Sí", zanjó Koldo. SÁNCHEZ MANZANARES, "POR VARIOS MOTIVOS" Los agentes aseguran que están convencidos de que el interlocutor de Koldo era Sánchez Manzanares "por varios motivos". En primer lugar, porque el exasesor de Ábalos "esperaba que nombrasen a su interlocutor presidente (se entiende que de Puertos del Estado) por lo que el hecho de que su interlocutor fuera actual el actual presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha quedado descartado". Además, añade la UCO, el interlocutor de Koldo hace referencia al actual presidente, "lo que reforzaría que él no ha ocupado ni ocupa ese cargo". "El interlocutor de Koldo se sentiría satisfecho si continúa en el mismo puesto por lo que al margen de no ocupar el puesto de presidente, tendría un cargo en ese organismo", añaden los agentes. La Guardia Civil deja "constancia de que en caso de confirmarse que Koldo en la actualidad tiene relación con Sánchez Manzanares resultaría un hito de interés para esta investigación porque firmó un documento denominado 'Declaración de usuario final' en la adjudicación por parte de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión por importe de 24,2 millones de euros". "UNA CONSULTA POLÍTICA" Los agentes inciden en esa relación de Koldo con "personal de Puertos del Estado, que formaba parte de los órganos adjudicadores de los contratos investigados". El dispositivo de seguimiento instalado en la moto de Koldo reveló que éste realizó una visita en noviembre del pasado año a las oficinas de Puertos del Estado. "En relación a una posible entrevista de Koldo con algún integrante de esa entidad, cabe reseñar que el día 2 de noviembre de 2023, Koldo recibió una llamada telefónica de un hombre al que se refiere coloquialmente como 'Alvarito' y que en ese momento estaba haciendo uso de un terminal a nombre de Puertos del Estado", detalla la UCO. Analizado el contenido de esta conversación, apunta el informe, Koldo afirmó llevar trabajando dos años y tres meses con su jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios. Además, solicitó a su interlocutor quedar con él no para pedirte nada si no para hacerle "una consulta política", de lo que, según los agentes, se colige que su interlocutor podría ser el propio Sánchez Manzanares.