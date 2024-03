AMP- Interior reconoce violencia puntual de agricultores en las Cortes de Aragón y explica que la Policía no pudo cargar

El Ministerio del Interior ha reconocido "momentos de tensión y episodios violentos" en la protesta de agricultores de este viernes con el intento sin éxito de los manifestantes de acceder a la sede de las Cortes de Aragón y ha justificado que los agentes de la Policía Nacional, algunos agredidos con palos, no cargaran debido a las "características del edificio", ya que la tensión se produjo en un puente de acceso a la puerta principal. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han señalado que esta manifestación en Zaragoza no fue comunicada y que los agricultores trataron "sin éxito de acceder a la sede de las Cortes de Aragón". "Se han producido momentos de tensión y episodios violentos, agravados porque, dadas las características del edifico, la Policía no puede recurrir a cargas para disolver a los manifestantes", han añadido estas fuentes. Cientos de agricultores y ganaderos se han concentrado ante la entrada principal del Palacio de La Aljafería, donde las Cortes de Aragón estaba este viernes por la mañana celebrando una sesión plenaria. Han bloqueado el puente de acceso a la puerta principal y han protagonizado algún enfrentamiento con la Unidad de Intervención de la Policía (UIP). El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que el puente donde se produjo el choque entre agentes y agricultores tiene varios metros de caída y "podría haber ocurrido una desgracia". Este sindicato ha lamentado las heridas provocadas en los policías y ha pedido "órdenes contundentes de intervención". Al menos un manifestante ha sido trasladado en ambulancia y decenas de agricultores han empujado a varios policías nacionales, que han usado sus porras, hacia la puerta de salida. Se han escuchado petardos y se han lanzado algún objeto, como frutas, a la puerta principal del palacio. JORNADA TRANQUILA Y BLOQUEOS OCASIONALES Al margen de lo ocurrido en Zaragoza, el Ministerio del Interior ha informado de una "jornada tranquila con tractoradas y bloqueos ocasionales de escasa incidencia". Además, ha apuntado que esperan que el fin de semana sea tranquilo y prevé convocar el Centro de Coordinación (CECOR) el próximo lunes, 4 de marzo, a las 13.00 horas. En Cataluña, las conversaciones con la Conselleria de Agricultura de ayer han posibilitado la desmovilización de las concentraciones. Los puntos más conflictivos de la AP-7 y la N-II ya están liberados y entrarán en servicio esta tarde, a la vez que se van levantando los bloqueos que aún persisten, según ha añadido el Ministerio. El balance de las movilizaciones agrarias desde el 6 de febrero, primer día de protestas, hasta este viernes 1 de marzo hasta las 13.00 horas deja un total de 63 detenidos en toda España, con 9.151 personas identificadas y 3.254 denuncias administrativas tramitadas.