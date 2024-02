Illa (PSC) tras el acuerdo de Presupuestos: "No me veo gobernando con ERC, son cosas diferentes"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado la política útil tras el acuerdo alcanzado con el Govern para los Presupuestos de la Generalitat de 2024, pero ha negado querer gobernar con ERC: "Yo no me veo gobernando con ERC, son cosas diferentes". "Yo me veo haciendo política útil, colaborando, llegando a acuerdos desde la construcción de una alternativa que estoy haciendo al Govern", ha sostenido este miércoles en una entrevista de 'Ser Cataluña' recogida por Europa Press. Así, ha dicho que está satisfecho con el acuerdo, el cual ha calificado de bueno, y ha reiterado la importancia de las cuentas en el contexto actual: "Y pensar, no tanto en las elecciones ni en el qué pasará, ni en si el Govern nos gusta más o nos gusta menos". PDU DEL HARD ROCK Preguntado por al Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock, ha apuntado que no le importa la fecha en la que se presente sino en que siga su tramitación administrativa, y ha afirmado que si el informe medioambiental para el proyecto fuera desfavorable, lo aceptarían. "Nosotros no hemos pedido nunca que se incumpla ningún informe, nosotros no hemos condicionado nunca ninguno de los acuerdos que hacemos a que haya un informe en determinado sentido", ha asegurado. De esta manera, ha sostenido que le parece suficiente que se cumplan los acuerdos y que los trámites administrativos "no se frenen por interferencias de decisiones políticas, sino que sigan su curso normal". Asimismo, respecto al proyecto que los comuns piden al Govern descartar como condición para aprobar los Presupuestos de este año, Illa ha sostenido que ya se acordó en las cuentas de 2023 y que para las actuales le han preocupado "la lucha contra la sequía, la educación, la vivienda y la seguridad". "Ya dije que doy por cumplidas las condiciones y me centro en estas prioridades que creo que son las que en este momento necesita el país", ha señalado Illa, que ha pedido a los comuns estar a la altura de la situación.