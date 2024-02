Ediciones limitadas en vinilo de Rolling Stones, David Bowie y U2, en el Record Store Day

Barcelona, 28 feb (EFE).- Ediciones limitadas en vinilo de álbumes de artistas como Rolling Stones, David Bowie y U2 estarán presentes entre los más de 400 títulos que se pondrán a la venta el 20 de abril en unas 70 tiendas independientes de distintos puntos de España con motivo del Record Store Day (RSD) 2024.

El origen de este evento se remonta a 2007, cuando el dueño de la tienda de discos Criminal Records de EEUU, Eric Levin y cinco compañeros del gremio más dieron inicio a una celebración de la cultura en las tiendas de discos independientes del país norteamericano.

Así, cada año, las ediciones especiales en vinilo, lanzamientos de CD y diversos productos promocionales están hechos exclusivamente para el día del RSD, con apariciones y actuaciones de cientos de artistas de todo el mundo en las tiendas.

En España, esta tradición se sigue desde 2011, y en esta edición presenta ediciones limitadas en vinilo de Rolling Stones, David Bowie, U2, Pearl Jam, Olivia Rodrigo, The Weeknd, The Doors, Queen, Blur, Black Sabbath, Fleetwood Mac, Gorillaz, Nas, Neil Young, Ramones, Jamiroquai, Paramore, The 1975, The Who o Wilco.

En cuanto a los lanzamientos nacionales, se podrán encontrar discos de Tino Casal, Rafael, Dani Nel·lo, Alaska y los Pegamoides, Barricada, Mikel Erentxun, Nacha Pop, Los Piratas, The New Raemon, Lendakaris Muertos o Renaldo & Clara.

"El RSD es una cita para dar visibilidad y apoyo a las tiendas independientes, que suelen tener su mayor día de ventas cuando se celebra, incluso más que en Navidad", ha señalado a EFE el director de Record Store Day Spain, Carlos Pascual.

Después de tener como embajadores del evento a Raphael (2021) y Miqui Puig (2022), este año será el turno de Christina Rosenvinge, que además tendrá participación doble a nivel discográfico con la reedición de sus discos 'Un hombre rubio' (2018) y 'Flores raras' (1998) en ediciones de vinilo limitadas.

Cualquier establecimiento participante en el RSD debe reunir una serie de requisitos, como ser una tienda física de venta al detalle, cuya línea de productos se componga de música al menos en el 50 % y cuya compañía no cotice en bolsa. EFE

