Gobierno vasco espera que se pueda cerrar "cuanto antes" un acuerdo sobre la transferencia de inmigración

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que los Gobiernos central y vasco continúan negociando la transferencia a Euskadi de la acogida de inmigrantes y, tras no desvelar "las diferencias" que puedan existir en la negociación, espera que se pueda cerrar un acuerdo "cuanto antes". El pasado viernes, ambos ejecutivos alcanzaron un acuerdo para la transferencia a Euskadi de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías y la homologación de títulos extranjeros, unos acuerdos que tienen que ratificarse después en la Comisión Mixta de Transferencias. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se había comprometido con el PNV a transferir estas dos materias y también la de la acogida de inmigrantes para el primer trimestre de este año, si bien el pasado viernes no se materializó un acuerdo sobre esta última cuestión. En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Bingen Zupiria ha indicado que los dos Gobiernos continúan "negociando" sobre esta materia con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Según ha apuntado, no hay "ningún plazo" establecido para poder cerrarlo. El portavoz del Gobierno vasco ha indicado que les gustaría que "todo fuera bien" y que se pueda cerrar un acuerdo "cuanto antes" para que se pueda convocar la Comisión Mixta de Transferencias, se puedan redactar los decretos correspondientes y, posteriormente, aprobar y publicar en los Boletines oficiales. Cuestionada por las diferencias que existen, ha insistido en que les gustaría "poder cerrar un acuerdo cuanto antes" y cree que "dar publicidad a las diferencias" que, en estos momentos, tienen "no va a ayudar al logro del acuerdo". "Por lo tanto, prefiero apostar por el diálogo y el acuerdo que por hacer pública las diferencias que en estos momentos podamos tener", ha concluido.