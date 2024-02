El PP rechaza la "falsa comisión de investigación" en la Asamblea de Madrid sobre la compra de material sanitario

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha rechazado este martes la comisión de investigación registrada esta mañana por Más Madrid para investigar en la Asamblea la compra de material sanitario durante la pandemia. "No vamos a consentir que Más Madrid quiera esconder la corrupción del Gobierno bajo una falsa comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Quieren hacernos creer que las cosas se hicieron mal en todas partes y no es verdad", ha lanzado el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, en declaraciones suministradas a los medios de comunicación. Este mismo martes el que fuera ministro de Fomento en la primera etapa de la Presidencia de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, anunciaba que no dejaría su acta de diputado en el Congreso por el conocido como 'Caso Koldo' y que pasaba a formar parte del Grupo Mixto. Esta renuncia había sido pedida el lunes por la Ejecutiva Federal tras la detención de su exasesor y otras 19 personas por un presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Pache ha insistido, además, en una petición que ya hacía el lunes. Ha reclamado a Más Madrid que solicite a su vez a su exlíder en la Asamblea y ahora ministra de Sanidad, Mónica García, que haga una investigación en su departamento para dilucidar "qué ocurrió" en la compra de este material. La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, anunciaba esta mañana que registraría esta comisión con el objetivo de esclarecer y dirimir lo ocurrido en la Comunidad de Madrid durante los meses del Covid. Deslizaba que entendía que desde el PP no tendrían problemas para la misma tras haber registrado una en el Senado y apuntaba también a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el contrato para la adquisición de este material adjudicado a su hermano.