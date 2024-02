Anohni and The Johnsons anuncian sus dos primeros conciertos en España desde 2010

Madrid, 27 feb (EFE).- Anohni, en sus primeros conciertos junto a la banda The Johnsons desde 2010, ha anunciado este martes que ofrecerá dos conciertos el próximo mes de junio en España, concretamente los días 18 dentro del ciclo Noches del Botánico y el 20 de el Kursaal de San Sebastián.

Será unos días antes, el 13 de junio, cuando la artista británica arranque esta nueva gira junto a su antigua formación musical, integrada esta vez por nueve miembros, entre ellos Julia Kent (violonchelo), Maxim Moston (violín), Doug Wieselman (multiinstrumentista) y Jimmy Hogarth (guitarrista / productor).

La Phillamornie de París (días 26 y 27 de junio), la sala Barbican de Londres (1 y 2 de julio) y el Festival de Música de la Ciudadela de Berlín (9 de julio) serán otros puntos de Europa que Anohni and The Jonhsons recorrerán en esta gira.

La artista grabó uno de los álbumes más aplaudidos por la crítica del pasado año, 'My Back Was A Bridge For You To Cross', que será la espina dorsal del repertorio de estos conciertos, según anuncia la nota de prensa, junto canciones de todo su catálogo.

Las entradas para los conciertos españoles se podrán conseguir en sendas preventas los días 28 y 29 de febrero a través de su web oficial, donde la taquilla se abrirá de manera oficial a partir de este viernes, 1 de marzo.

Nacida en Chichester (Reino Unido) en 1971 y criada en Ámsterdam y California, Anohni Hegarty se mudó a Nueva York al final de su adolescencia, donde formó su grupo en 1998 con un estilo que orbitaba entre la electrónica experimental, el "soul" y el "dance" y abundaba en temas como el ecofeminismo.

De su discografía, que arrancó con el disco 'Antony and the Johnsons' (2000), destaca especialmente 'I Am A Bird Now' (2005), que obtuvo el Mercury Prize al mejor disco británico del año de la crítica especializada.

En 2010 lanzó el último disco junto a la banda, 'Swanlights', pasando a firmar sus dos siguientes trabajos en solitario, 'Hopelessness' (2016) y el citado 'My Back Was A Bridge For You To Cross' (2023). EFE

jhv/mcm