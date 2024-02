Podemos quiere que la comisión del Congreso investigue al hermano de Ayuso, además del "caso Koldo"

Podemos pedirá en el Congreso una comisión de investigación sobre presuntas prácticas corruptas en contratos impulsados por administraciones públicas de compra de material sanitario durante la pandemia, al considerar que no es suficiente con la posible dimisión del exministro socialista José Luis Ábalos por el 'caso Koldo'. Así lo ha indicado en rueda de prensa este lunes la coportavoz de la formación morada, Isa Serra, para destacar que una comisión de investigación debe ceñirse al conjunto de las administraciones públicas, tanto en lo relativo a las supuestas mordidas del antiguo asesor de Ábalos, Koldo García, como también en presuntas irregularidades en el ámbito de la Comunidad de Madrid. De esta forma apuntaba al contrato de emergencia por parte de la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta autonómica Tomás Díaz Ayuso, archivado por la Fiscalía, como el denominado 'caso mascarillas' que versa sobre una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por adquisición de material sanitario y donde están procesados los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Precisamente hoy el PSOE ha propuesto crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante el Covid. LA SOLUCIÓN ES INVESTIGAR, NO BUSCAR UN "CHIVO EXPIATORIO" Durante su comparecencia, Serra ha desgranado que no basta con la dimisión de Ábalos como diputado en el Congreso, dado que no se trata de buscar un "chivo expiatorio", sino que es necesario investigar los sucedido y "quién sabía" sobre presuntas mordidas y propiciar que el dinero retorne a la administración pública. "El PSOE por su propio bien debe ser el primero que investigue todos los contratos que se hicieron", ha remachado Serra, quien ha insistido en que el caso 'Koldo' es un "grave caso de corrupción" con "enorme coste" en plena pandemia, aprovechándose de la situación de emergencia. La coportavoz de Podemos ha insistido en que la corrupción es una "seña de identidad" del "viejo bipartidismo", que revela una "degradación" de las instituciones y de la democracia. "El PSOE tiene que pensar en España y en tener ejemplaridad", ha desgranado Serra, para a continuación enfatizar que Podemos demanda "tolerancia cero" contra la corrupción.