"Almudena. Una biografía", un homenaje ilustrado libre y leal sobre la vida de la autora

Madrid, 26 feb (EFE).- La periodista Aroa Moreno nunca pensó escribir 'Almudena. Una biografía', pero la temprana muerte de su amiga dio alas a este "homenaje" ilustrado por Ana Jarén que trasmina la "libertad, lealtad y espíritu" con la que vivió la autora de 'Los episodios nacionales' o 'Las edades de Lulú'.

A Moreno, cuenta a EFE en una entrevista con motivo de la publicación de esta biografía (Lumen), Almudena Grandes (Madrid, 1994-2001) le cambió la vida, y su muerte aún pesa en sus palabras cuando recuerda por qué decidió hacer esta obra que Jarén ha redondeado gracias a ilustraciones que elevan el texto.

"Quería devolverle a Almudena las gracias por la generosidad que tuvo conmigo, sobre todo con mi primera novela ('La hija del comunista'), y por cómo ha ido impactando a lo largo de mi vida, desde que leí 'Las edades de Lulú', hasta convertirse en un referente para mí como escritora y mujer en este país", dice.

Pero para llevarla a cabo, reconoce, era indispensable el ok de Luis García Montero, su viudo, y de sus hijos y entorno de amigos. Y García Montero le dijo: "Creo que va a ser muy bonito", afirma Moreno, quien cuenta que el actual director del Instituto Cervantes sólo le cambió una fecha.

Así que esta biografía es la de Moreno y Jarén, la de estas dos autoras que han recorrido de la mano la niñez, juventud, madurez de Grandes, pero también su intimidad, la de esa cocina donde cocinaba chipirones en su tinta -receta que está en el libro- o la de la historia de amor con García Montero y las bromas y vivencias con amigos como Eduardo Mendicutti o Benjamín Prado o Ángel González.

Por eso en 'Almudena. Una biografía' están los santos y señas de la escritora madrileña: "libertad y lealtad", las mismas que con las que Moreno se ha enfrentado a este trabajo.

"Almudena decía que cuando escribía sobre un episodio histórico que sí había tenido lugar, y de pronto creaba unos personajes ficticios para que llevaran a cabo la acción y la trama, lo hacía bajo esas dos premisas, lealtad al espíritu de lo que sí sucedió y lealtad a su libertad de creación", afirma.

Si bien Moreno ha trabajado con la seguridad de saber que lo que hacía estaba bien, también confiesa que la "gran pregunta" que se ha hecho durante el año que ha durado este trabajo es: "¿lo estaré haciendo bien, compañera?".

"Desde que empecé el libro el 8 de marzo de 2023 y lo terminé el 1 de noviembre de ese año -explica- he tenido a Almudena en mi casa, vigilando por encima de mi hombro lo que iba escribiendo de ella. Cuando yo escribí mi libro ella me dijo que había acertado en todas las decisiones y ahora yo me pregunto si estoy acertando, por eso este libro es un homenaje".

Así que, añade, se trata de una obra que es su "lectura de Almudena, de su vida y de su obra", el único de sus libros en el que aparece su voz de narradora y, sin embargo, como autora piensa que es el libro escrito con "menos miedo" porque esta biografía "es de los lectores y las lectoras de Almudena".

Con Jarén como testigo gráfico de algunos de los momentos más íntimos de la vida de la autora, "Almudena. Una biografía" ya está en las librerías, una obra para llega a las librerías para mantener viva a esta autora que pensaba que la literatura estaba "por encima de todo", incluso del "manoseo político", concluye Moreno. EFE

