Abascal avisa desde Washington de que el socialismo usa el ecologismo para imponer un "futuro rojo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una cumbre organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, para arremeter contra el socialismo, el globalismo y la transición ecológica. Ha afirmado que se pretende la imposición del socialismo a través de las políticas verdes: "su futuro verde es en verdad un futuro rojo", ha asegurado, antes de hacer reiteradas peticiones para hacer a "Occidente grande otra vez". Durante su intervención, ha hecho referencia a la "cultura de valores" y de "principios" que vincula a los asistentes y que, según ha lamentado, "se encuentra amenazada por quienes pretenden destruirla desde fuera y también desde dentro". Ha pasado a mencionar entonces al socialismo. "Hace ya muchos años, el socialismo levantó un telón de acero y por primera vez en la historia encarceló tras él a millones de personas en sus propios países", ha resaltado. Abascal ha dado las gracias a Estados Unidos y los aliados por "su empeño" para "derribar" el socialismo, pero ha advertido de que, "en sus distintas versiones", aún "amenaza" la forma de vida, "sigue empeñado en dictar la forma de pensar, sigue pretendiendo imponer una versión falsa de la historia, sigue sembrando el germen de la división de las naciones" y "sigue tratando de esparcir el odio a la propia civilización". "El socialismo sigue, en definitiva, desde su poder mediático, económico y político debilitando nuestras sociedades y nuestras patrias para que no puedan resistir a su ansia totalitaria de poder", ha avisado Abascal, que también ha afirmado que los socialistas quieren ahora "criminalizar a los pueblos que se defienden, a los gobernantes que protegen las vidas de sus ciudadanos frente a las mafias de la droga o de la inmigración". CONTRA EL PUEBLO En este punto, el líder de Vox ha incluido al globalismo que, como el socialismo, "gobiernan contra el pueblo". Abascal se ha acordado de los trabajadores del campo, del transporte, de la industria y de "toda" la clase media que "sufren las imposiciones suicidas de la Agenda 2030, el Pacto Verde europeo y todas las políticas que desde el fanatismo climático tienen como principal objetivo destruir la prosperidad y la riqueza de las naciones" mientras "benefician a grandes corporaciones y falsos filántropos que acumulan las tierras abandonadas por los agricultores e impulsan la imposición de la carne sintética". "Gobiernan contra el interés común, contra la iniciativa privada, promueven la inmigración ilegal y masiva en connivencia con las mafias del tráfico de personas que crean miseria en los países de origen, tragedia en las fronteras y destrucción de la seguridad en nuestras ciudades", ha agregado. Sin embargo, Abascal ha avisado de que las naciones de Occidente "han despertado" y como "los pueblos se resisten a esta eutanasia obligatoria" ahora "tratan de prohibir la disidencia, de negar la democracia, de destruir la autoestima nacional, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza y hasta los simples enunciados de la ciencia, como la biología". En este contexto, ha lamentado el papel actual de las universidades antiguas, mencionando la de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, "convertidas hoy en máquinas de censura, coacción, adoctrinamiento y antisemitismo". En contraposición, Vox reivindica "las raíces profundas, la herencia de los padres y el legado que deben a los hijos" frente a los que "persiguen" a figuras como Isabel la Católica, Fray Junípero Serra o Thomas Jefferson. Asimismo, ha dejado clara su oposición a la "desindustrialización y al paro y los fanatismos ideológicos", especialmente centrado en el globalismo: "cierran fábricas o tiran centrales en Europa o en Estados Unidos para abrirlas en China o en otras potencias a veces hostiles", ha lamentado. "Su futuro verde es en verdad un futuro rojo donde grandes corporaciones se convierten en policías del pensamiento", ha añadido. "Son esos multimillonarias globalistas que están dispuestos a acabar con la soberanía de las naciones, sometiendo a la prensa libre, censurando las redes sociales, impulsando la cultura de la cancelación, que no es otra cosa que la anticultura totalitaria", ha continuado. También ha loado "la cultura y los valores" que, ha dicho, unen a los conservadores: "la patria, la libertad, la razón, la fe de nuestros padres, la familia, la propiedad, la soberanía, la democracia y la limitación del poder". Con una mención especial "por encima de todo" a "la vida". "La vida sin la que no hay nada. La vida desde su principio hasta su fin natural", ha resaltado. ATAQUES AL GOBIERNO Y MENCIONES A CUBA Abascal también ha aprovechado su intervención en la CPAC para cargar contra el Gobierno de España. "Padecemos un Gobierno de comunistas y socialistas que protegen y amparan el terrorismo de Hamás y que se declaran aliados a través del Grupo de Pueblo y del Foro de Sao Paulo de los regímenes criminales de Venezuela y Nicaragua", ha dicho. En esta línea, ha recordado a Cuba, "nación hermana que padece un régimen asesino". Por todo ello, ha llamado a resistir y "cambiar el rumbo". "Gritemos 'stop' al descarrilado tren de la historia y reencontrémonos con las costumbres y saberes que un día funcionaron y alumbraron el mundo. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego, volvamos a transmitir ese fuego", ha instado. "Si hacemos todo esto, tenedlo claro, estaremos haciendo a Occidente grande otra vez", ha zanjado. Abascal coincide en la cumbre con el expresidente Donald Trump y los presidentes de Argentina y El Salvador, Javier Milei y Nayib Bukele. Asimismo, participan el exasesor ideológico de Trump, Steve Bannon, o el principal impulsor del Brexit, Nigel Farage. También participarán la ex primera ministra británica Liz Truss; el exsecretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson; el vicegobernador de Carolina del Norte, el republicano Mark Robinson; el antiguo jefe de personal del Pentágono Kash Patel; presentadores y periodistas como Sara Carter y Megyn Kelly; o el ex embajador estadounidense en Israel David Friedman. La conferencia, de celebración anual desde 2010, reúne a activistas conservadores y representantes electos de Estados Unidos. En ediciones pasadas, ha estado patrocinada por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), entre otros.