Feijóo ve una "indignidad" que Marlaska "use el espíritu de Ermua contra la hermana de Miguel Ángel Blanco"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que es una "indignidad" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, use el espíritu de Ermua contra la senadora del PP Mari Mar Blanco y hermana del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997. En el Pleno del Senado este martes Mari Mar Blanco pidió cuentas al ministro sobre "el contenido del acuerdo de investidura del Gobierno con EH Bildu con respecto a la política penitenciaria de los presos de la banda terrorista ETA". En su intervención, Marlaska pidió a la senadora del PP dejar de confrontar sobre ETA, a la vez que le reclamó que "vuelva" al Pacto de Ajuria Enea y al Espíritu de Ermua, que precisamente surgió tras el asesinato de su hermano Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista. Feijóo ha recalcado que "usar el espíritu de Ermua contra la hermana de Miguel Ángel Blanco es una indignidad". "Hacerlo mientras se pacta con quienes no condenan aquel crimen es incalificable", ha añadido. Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha trasladado todo su "cariño" a Mari Mar Blanco. "Es un orgullo para el Partido Popular contar con voces como la suya", ha declarado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, que ha recogido Europa Press. PONS: "NO SIGA LANZANDO BASURA DESDE SU ESCAÑO" De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado las palabras que el ministro le dedicó a Marimar Blanco en el Senado al decirle "que tiene que volver al espíritu de Ermua". "Hay que tener poca vergüenza y ser un desalmado", ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Además, y después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, Tellado ha afirmado que el ministro que "es responsable del abandono y la falta de medios que ha provocado el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil" y ha pedido una vez más su dimisión. También el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recriminado al ministro --durante una interpelación en el Congreso-- que este martes quisiera "dar lecciones de decencia y dolor de víctima a la hermana de Miguel Ángel Blanco". "Y eso el joven juez Marlaska no se lo habría permitido a nadie. Ministro, de tú a tú. Tenga un último acto de dignidad, cuente la verdad, reconozca su responsabilidad, pida disculpas y márchese por donde vino", le ha espetado Pons, que ha reclamado además al ministro que "no siga lanzando basura desde su escaño".