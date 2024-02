Rueda y más 'barones' del PP se ofrecen para ayudar a De Andrés ante la campaña vasca siguiendo "el ejemplo" de Galicia

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, y más 'barones' del PP han coincidido en el Comité Ejecutivo Nacional en que la victoria en Galicia es una "victoria de España" y se han ofrecido para ayudar en la campaña vasca al candidato a lehendakari de la formación, Javier de Andrés, siguiendo el "ejemplo" de Galicia. Además, varios presidentes del PP consideran que con el triunfo del 18 de febrero se avanza en el cambio de ciclo y esperan que haya un "efecto contagio", sobre todo en las europeas de junio. Rueda ha sido protagonista en esta reunión de la plana mayor del PP, donde ha recibido decenas de felicitaciones de los cargos 'populares' por su holgada mayoría absoluta en los comicios gallegos, donde obtuvieron 40 escaños y más de 700.000 votos (47,36%). Tanto Rueda como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, han sido recibidos con aplausos y una prolongada ovación a la entrada de 'Génova' mientras sonaba 'Xuntos', la versión de la canción de Juan Bravo que el PP ha utilizado en todos sus mítines de campaña. Aparte de Rueda, han tomado también la palabra otros presidentes autonómicos, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras o la extremeña María Guardiola. También han intervenido los presidentes del PP en el País Vasco, Castilla-La Mancha y Navarra, Javier de Andrés, Paco Núñez y Javier García, respectivamente, así como el vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez. AHORA "AL SERVICIO DEL PP VASCO" El hilo conductor de todas las intervenciones ha sido presumir del "éxito inapelable" del PP en Galicia, y subrayar el mensaje claro para Pedro Sánchez tras la Ley de Amnistía y sus pactos con los independentistas. El propio Feijóo hizo hincapié a puerta cerrada en que el PSOE haya decidido "inmolar" al PSOE en favor del BNG con tal de que no ganara el PP la Xunta, según fuentes de la formación. Asimismo, varios 'barones' del PP han señalado que ahora el próximo reto para el PP son las elecciones vascas --previstas para esta primavera-- y se han puesto "al servicio" del PP vasco siguiendo "el ejemplo" de Galicia, según han señalado fuentes 'populares', que hacen hincapié que el mensaje debe ser que solo aglutinando el voto en el PP se "acabará el proyecto de Sánchez y sus socios". El propio Feijóo ya anticipó este lunes a Rueda que tendrá que ayudar en la campaña vasca. "Vete preparando porque creo que te van a llamar", le trasladó para recalcarle que tendrá que "pringar". Es más dijo el presidente de la Xunta "no es un varón con 'v', es un barón con 'b', y yo me alegro mucho en esta terminología que utiliza el PP, que sea un 'barón' con todas las letras y con mayoría absoluta", celebró. Fuentes territoriales del PP han reiterado este martes que Feijóo ha salido "reforzado" de las gallegas y creen que la victoria permite avanzar en el "cambio de ciclo" que comenzó con las andaluzas y siguió después con las autonómicas y municipales del 28 de mayo. "Creo que va a haber un efecto contagio", resume un cargo autonómico con la vista puesta sobre todo en las europeas. DE ANDRÉS PRESENTA AL PP COMO LA "ALTERNATIVA CONSTITUCIONALISTA" A puerta cerrada ha tomado también la palabra el candidato del PP vasco, que ha aprovechado su discurso para explicar a los cargos del PP que hay cuatro partidos en Euskadi (PNV, Bildu, PSE y Podemos) que se presentan con "marcas distintas" pero son el "mismo producto". Además, Javier de Andrés ha presentado al PP como la "alternativa constitucionalista" que defiende un modelo de sociedad vasca abierta y no encerrada en sí misma. También ha criticado que el Partido Nacionalista vasco celebrara este lunes el éxito del BNG en las gallegas cuando esa formación es socio de Bildu, según fuentes presentes en el Comité Ejecutivo. Por su parte, Javier García (PPN) ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Supremo de anular el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra, asegurando que en el Gobierno de Navarra se deberían asumir responsabilidades tras esta "chapuza" y, a su vez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimitir por este "varapalo" judicial. GAMARRA: "EL FRACASO" DE PEDRO SÁNCHEZ El Comité Ejecutivo Nacional del PP ha arrancado con el discurso de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que ha felicitado a Rueda por el "magnífico resultado", al tiempo que ha subrayado que cinco mayorías absolutas en Galicia representan un "hito político" y un "logro espectacular que afianza la fortaleza del PP", según fuentes presentes en la reunión. Además, Gamarra ha indicado que el "hito" del PP gallego lanza un mensaje de unidad, estabilidad e igualdad al conjunto de España, al tiempo que señala el "fracaso" de Pedro Sánchez, dado que los gallegos en las urnas han rechazado "la política de desigualdad". "Sánchez se ha chocado contra su propio muro y la derrota es evidente", han agregado las mismas fuentes.