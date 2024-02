Besteiro, el 'Messi' que no salva al PSdeG de sus peores resultados pese al respaldo de Sánchez

El aspirante socialista a liderar San Caetano, José Ramón Gómez Besteiro, no ha conseguido salvar al PSdeG de sus peores resultados históricos pese a ser señalado por el partido en Galicia y por Ferraz como el candidato llamado a remontar a la formación. Con los nueve escaños en el Pazo do Hórreo, el político, que ha encabezado la lista por la provincia de Lugo, ha cosechado este domingo un 14,17% de los votos --al 98,17% del escrutinio--, un resultado que sitúa al PSdeG por debajo de los 14 escaños logrados por Xoaquín Fernández Leiceaga (obtuvo un 17,88% del voto) y Gonzalo Caballero (19,38% del voto). En un contexto en el que diferentes voces socialistas apuntaban hacia Besteiro como "el mejor candidato", el socialista lucense no ha conseguido frenar en descenso del PSdeG en una contienda electoral en la que el BNG ha experimentado una tendencia alcista que ha situado a los de Ana Pontón en su mejor resultado de la historia de la formación nacionalista, al alcanzar los 24 escaños --cinco más que en 2020--. El propio Besteiro ha confirmado este domingo que tomará posesión como diputado en el Pazo do Hórreo, desde donde tratará de abrir una "nueva etapa" en el PSdeG para recuperar la confianza. Tras siete años apartado del foco mediático, el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967), regresó a primera línea política en marzo de 2023 al ser nombrado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como nuevo delegado del Gobierno en Galicia. Este periodo, de menos de un año, no le ha sido suficiente para darse a conocer frente a los líderes de PP y BNG. Y es que Besteiro puso en marzo de 2023 fin a siete años de silencio público tras verse obligado a dar un paso al lado y dimitir como secretario xeral del PSdeG --cargo que ostentó entre 2013 y 2016--, al ser investigado por la jueza Pilar de Lara en relación a varios delitos. Todos ellos quedarían archivados y la jueza apartada del Juzgado número uno de Lugo por dilaciones indebidas. El 'MESSI' DE LA POLÍTICA GALLEGA Besteiro regresó a la primera línea en un contexto en el que el PSdeG aún no tenía despejada la incógnita sobre quién sería su candidato a las autonómicas y en el que el propio jefe de filas de la formación en Galicia, Valentín González Formoso, llegó a decir que estaría dispuesto a dar un paso al lado y a apoyar Besteiro como candidato a la Xunta si este decidiese postularse a serlo. Además, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, lo comparó con el jugador de fútbol Lionel Messi. "Cuando tienes a Messi hay que ponerlo a jugar", señaló el también concejal del Ayuntamiento de A Coruña. SEÑALADO POR SÁNCHEZ Su nombramiento como delegado del Gobierno sería el primero de los gestos Sánchez hacia Besteiro y, tras dos meses ostentando esta responsabilidad, dejó el cargo para encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por Lugo. En paralelo y después de meses en los que numerosas voces socialistas apuntaban hacia él como posible candidato, Besteiro aprovechó la celebración del debate de política general en el Parlamento de Galicia para confirmar lo que era un secreto a voces en el seno del partido y anunciar que daba el paso adelante para competir en las primarias y encabezar la candidatura del PSdeG a las elecciones autonómicas. Besteiro se impuso en las primarias sin necesidad de que los militantes socialistas acudiesen a las urnas al ser el único candidato que reunió los avales. ESCAÑO EN EL CONGRESO Durante este tiempo, los gestos de la dirección del PSOE hacia su figura continuaron con su nombramiento como integrante de la comisión del Partido Socialista que negoció la investidura de Sánchez. Ya designado como candidato a la Presidencia de la Xunta, Besteiro fue elegido presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. Además, el propio Pedro Sánchez reveló en durante un acto del PSdeG en Galicia que le había ofrecido un ministerio, un cargo que Besteiro habría rechazado para centrarse en la candidatura a la Xunta. El respaldo del líder del PSOE y presidente del Gobierno también se dejó ver en la precampaña y la campaña elecotral, con media docena de actos en todas las provincias gallegas durante los 15 días de carrera a las urnas, un esprint que culminó con su presencia el viernes en el cierre de campaña. TRAYECTORIA POLÍTICA Licenciado en Derecho y militante socialista desde que acabó la carrera, Besteiro entró en política de la mano del exalcalde de Lugo Xosé López Orozco, quien lo introdujo en la corporación en 1999. Edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, ascendió en 2007 a la Presidencia de la Diputación lucense, casi en paralelo a su promoción dentro del partido: tras dirigir el partido a nivel local acabó siendo elegido secretario provincial por aclamación. En 2013 se hizo con las riendas del partido en Galicia tras ganar las primarias al entonces alcalde de A Illa de Arousa (Pontevedra), Manel Vázquez, con un 77 por ciento de los votos. De este modo, en septiembre de 2013 sucedió a Pachi Vázquez, quien después fue uno de sus principales rivales internos. Tras dos años y medio al frente del partido en Galicia, en marzo de 2016, año en el que estaba llamado a ser el candidato en las elecciones autonómicas, dejó los cargos orgánicos por las investigaciones judiciales levantadas contra él por la jueza Pilar de Lara en relación a presuntas irregularidades durante el desarrollo urbanístico de las torres O Garañón y en la Operación Pulpo. Todas ellas serían archivadas. Con su marcha, pasó a dirigir el partido una gestora capitaneada por la hasta entonces su número dos, Pilar Cancela, y el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga fue el candidato del PSdeG a la Xunta en los comicios gallegos celebrados el 25 de septiembre de ese año.