PP y Vox advierten a la Comisión de Venecia de que la amnistía es una "transacción corrupta" entre el PSOE y sus socios

El PP y Vox han coincidido este jueves en el Congreso, en su reunión con la delegación de la Comisión de Venecia, en que la ley de amnistía supone "corrupción política" entre el PSOE y sus socios para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y han remarcado la agresión que implica para el Estado de Derecho, tanto en España como en Europa. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aprovechado el encuentro entre la Comisión de Justicia y la delegación de la Comisión de Venecia para advertir de la incompatibilidad de la ley de amnistía y de la "transacción corrupta" que supone entre el PSOE y sus socios. En palabras de la diputada 'popular', con la ley de amnistía no está en juego la convivencia entre catalanes, sino la "vigencia" del derecho tanto en España como en Europa, y ha remarcado además, que no se trata de un "asunto interno" sino que afecta al "conjunto de Europa". EL PP INCIDE EN EL TERRORISMO Según ha explicado ante los medios de comunicación ha sido una sesión "enormemente útil" en la que, además, desde el PP han hecho entrega de una serie de documentos "muy importantes" para el dictamen de la comisión. Entre ellos el pacto de investidura entre PSOE y Junts, el informe de los letrados en la Comisión de Justicia, el comunicado conjunto que publicaron todas las asociaciones judiciales y la respuesta de los principales actores jurídicos de nuestro país en contra de la ley de amnistía. Durante su intervención, Álvarez de Toledo también ha advertido a los delegados de la "inasumible" enmienda de terrorismo en la que se separa el terrorismo que viola los derechos humanos del que "te da siete votos para seguir en la Moncloa" y los planes del Gobierno que se "barajaron por detrás" como la reforma del Código Penal para cambiar "aún más" la definición de terrorismo y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al ser preguntada por su valoración de la reunión, la diputada ha asegurado que por parte de los socios de Gobierno ha quedado "clarísimo" que están en un proceso separatista y que la amnistía pretende "blanquear" este proceso para poder "reanudarlo y continuar en él". "Hay que agradecer la enorme sinceridad de los socios del Gobierno en la reunión", ha reconocido. VOX REMARCA LA ILEGALIDAD DE LA LEY De su lado, el portavoz de Vox en la Comisión de Justicia del Congreso, Javier Ortega Smith, ha informado este jueves de que ha pedido a la delegación de la Comisión de Venecia que se pronuncie en contra de la Ley de Amnistía por ser "contraria" a la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, división de poderes y de respeto a la independencia judicial. "Ellos, como expertos que son de lo que representan esos valores de la democracia, del Estado de Derecho, de la división de poderes y de la justicia en Europa, tienen que calificarla como una norma contraria a esos principios constitucionales, democráticos y del Estado de Derecho", ha explicado Ortega Smith. El diputado de Vox, que ha remarcado la "preocupación" de estos expertos por la norma que beneficiará a los implicados en el 'procés', ha indicado ante los medios de comunicación que su formación también ha dicho a la delegación europea que la ley es una muestra de "corrupción política" al haberse negociado a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Asimismo, ha comunicado que la ley busca "lo contrario" de lo que propugna, es decir, no la "convivencia pacífica" sino la "división de los españoles". Por último, ha recordado que Vox ejerció como acusación popular en el juicio del 'procés'.