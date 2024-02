La OCDE mantiene su previsión de crecimiento para Brasil en el 1,8 % en 2024 y 2 % en 2025

París, 5 feb (EFECOM).- La OCDE mantiene sin cambios sus previsiones de crecimiento para la economía brasileña, del 1,8 % para este año y del 2 % el próximo, que marcan una clara ralentización respecto al 3,1 % conseguido en 2023 y que están en relación con el comportamiento de sus principales socios comerciales.

En su informe interino de Perspectivas publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se muestra ligeramente más optimista sobre la evolución de Brasil que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la semana pasada anticipó un aumento de su actividad del 1,7 % en 2024 y del 1,9 % en 2025.

Son las mismas cifras que dio en su últimas proyecciones de finales de noviembre y ponen en evidencia que si el producto interior bruto (PIB) de Brasil en 2023 creció al mismo ritmo que la economía global, este ejercicio y el próximo se situará por debajo, ya que el mundo debería progresar al 2,9 % y al 3 %, respectivamente.

Sobre la inflación, los autores del estudio creen que Brasil, que no es miembro de la OCDE pero sí del G20, conseguirá frenarla -como la práctica totalidad de los otros miembros de este último grupo- si no se materializa alguna de las principales amenazas geopolíticas, en particular un contagio de la guerra por todo Oriente Medio con efectos sobre los precios de la energía.

En concreto, la tasa interanual de inflación que el pasado año estuvo en el 4,6 % debería bajar al 3,3 % en 2024 y al 3 % en 2025, lo que debería posibilitar el esperado movimiento también a la baja de los tipos de interés. EFECOM

