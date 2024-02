Rosa Vergés: "Esta noche me parece que sí he tocado techo"

Barcelona, 4 feb (EFE).- Rosa Vergés, la primera mujer cineasta que recibe el premio Gaudí de Honor-Miquel Porter por ser "pionera, clave en el relevo del cine español en los años noventa", cree que el reconocimiento esta noche del sector a su "amor incondicional por el cine, la verdad, me emociona tan profundamente que me parece que esta vez sí he tocado techo".

La directora de 'Boom Boom', nacida en Barcelona en 1955, ha agradecido la distinción y ha considerado un honor "formar parte de esta lista de excelencia de profesionales que respeto y admiro muchísimo", remarcando que fue alumna de Miquel Porter i Moix, que hoy estaría "orgulloso", y que colaboró con él cuando se constituyó la dirección general de cine de la Generalitat.

En un sótano del Palau Güell, donde tenían el despacho, mientras le ayudaba a archivar películas, mientras él escribía artículos, recibía a gente o hablaba por teléfono, "rodeada de cajas y latas sentí que había tocado techo, que ya me dedicaba al cine y esto me impulsó a ir a un rodaje", donde empezó de meritoria hasta acabar como directora.

"Cuando empecé a dirigir -ha rememorado- tuve el compromiso de que había de retornar todo lo aprendido y por eso comencé a dar clases y estoy muy orgullosa de todo lo que aprendí, no de lo que enseñé, porque ahora son grandísimos profesionales. Hoy hay algunos que están aquí y les debo mucho. He tenido la suerte y el privilegio de formar parte de películas con gente muy interesante e importante para mí delante y detrás de la cámara".

Hoy, ha proseguido la también guionista, "este Gaudí está muy lleno de gente, de personas que me han enseñado mucho. He aprendido a ser hija, nieta, hermana, a ser madre, a ser pareja, amiga, compañera, cineasta y a ser mejor persona".

Echando en falta a mucha gente que hoy ya no está, aunque "siguen conmigo y me inspiran", ha reivindicado a las mujeres que han hecho grandes aportaciones a la sociedad, pero que "están ignoradas" como la primera en pensar y rodar una ficción.

A la vez, ha querido dedicar el reconocimiento a una niña que un día en un instituto le dijo que después de escucharle: "me doy cuenta de que me puedo atrever a soñar. Os recomiendo -ha dicho dirigiéndose a los más jóvenes- que soñéis".

En su casa, ha bromeado, "me llamaban peliculera y ya veis donde estoy. Os recomiendo que soñéis contra el abuso, por la igualdad, por la tolerancia, por la solidaridad, por la excelencia. Luchad mucho y mirad mucho hacia arriba, a toda la constelación formada por cineastas que con su arte dominan el mundo".

El premio a la realizadora, miembro de honor de la Academia del Cine Catalán desde 2021, hija del editor Josep Vergés, fundador de Destino y autora de filmes como 'Souvenir' o 'Tic Tac', se lo han entregado Isabel Coixet, Àngels Gonyalons, Pepa López y Rosa Ros.

Antes de Vergés, han recogido esta estatuilla actores y actrices como Montserrat Carulla (2013), Julieta Serrano (2014), Rosa Maria Sardà (2016), Josep Maria Pou (2017), Mercedes Sampietro (2018), Joan Pera (2019), Carme Elías (2021), el director de fotografía Tomàs Pladevall (2022) y el cronista cinematográfico Jaume Figueras (2023). EFE

