Sumar prevé volcarse en preparar las europeas tras el 18F y augura un buen equilibrio de los partidos en la candidatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Parlamento Europeo, a 13 de diciembre de 2023, en Estrasburgo (Francia). En la recta final de la presidencia española de la UE, que concluye a finales de diciembre, Sánchez acude a la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo para pronunciar el discurso con las líneas estratégicas que pretendía defender como presidente de turno de la Unión Europea. Un discurso que se ha aplazado en dos ocasiones, en julio y en septiembre, y que provocará su primer encuentro con su nuevo socio Carles Puigdemont desde que este se fue a Bélgica.

Sumar planea volcarse en la preparación de la candidatura a las elecciones europeas, tras los comicios gallegos, y estima que se reeditará un frente amplio con buen encaje de los distintos partidos progresistas en las listas. Desde Sumar remarcan que la prioridad ahora mismo son las elecciones gallegas, una cita en la que se juegan tener representación en el Parlamento regional y en la que aspiran a ser decisivos para provocar el cambio político y desbancar al PP de la Xunta. Sin descuidar tampoco Euskadi, donde se desplegó una mesa de negociación con Podemos, IU y Equo para tratar de fraguar una candidatura conjunta, fuentes de la formación estiman que tras los comicios gallegos será el momento de activar de forma intensa las negociaciones para las europeas, más allá de las primeras tomas de contacto con los distintos partidos. En Sumar ya expusieron que no se iban a precipitar para construir su candidatura a las europeas, pese a que Podemos ya avanzó en diciembre que el 9J es su apuesta para rearmarse con la exministra Irene Montero a la cabeza, y avanzarán en la construcción de una confluencia amplia de izquierdas adecuándose a los hitos que marca el actual ciclo electoral. Así, en Sumar son optimistas respecto a las perspectivas para esta cita electoral, pues ven opciones de poder incluso mejorar los resultados que obtuvo Unidas Podemos en 2019 y disponer de siete escaños. COMBINACIÓN DE LAS DOS SENSIBILIDADES: IZQUIERDA Y VERDES También destacan que habrá buen acomodo de los partidos en los puestos de la candidatura para los partidos, donde se cuenta con las principales formaciones de la actual coalición como En Comú Podem, IU, Más Madrid y Compromís, además de Verdes Equo. A su vez, la idea es dar libertad a los integrantes de la lista para que luego se adscriban a las dos corrientes comunitarias que definen la actual confluencia, la izquierda y los verdes. Y es que esa dualidad está presente en Sumar, dado que IU se referencia al grupo The Left mientras que otros como Compromís y Equo en los verdes. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ya manifestó esta semana que su objetivo es configurar la mejor candidatura posible y que es necesario enviar un mensaje al continente de que España se mueve en clave progresista. Por tanto, esas dos sensibilidades políticas estarán presentes en la candidatura. No obstante, otras fuentes de la coalición remarcan que es importante dejar claro el acento izquierdista en la composición de la confluencia, un carril que Podemos busca acaparar para la campaña del 9J. Y es que en Sumar hay disparidad de criterios, dado que existen voces que estiman que Podemos encara debilitado estas elecciones y que Montero acumula ya un fuerte desgaste, mientras otros sectores reconocen que la exministra es un perfil potente y que los morados ya llevan terreno ganado en esta precampaña, dado que fían su futuro a las europeas. POSICIONES DE LOS PARTIDOS Respecto a los plazos para armar la candidatura de Sumar, fuentes de IU indicaron esta semana que esperan que se aceleren los tiempos para prepararla, donde primero habrá que consensuar los aspectos programáticos y luego la lista. Mientras, la portavoz de Más Madrid en el parlamento madrileño, Manuela Bergerot, proclamó ayer en una entrevista con Europa Press que su formación se va a "arremangar" para esa cita electoral y aseguró que tendrán un eurodiputado dentro de la lista de Sumar. En Compromís no hay decisión oficial a la espera del desarrollo de las negociaciones, aunque hay predisposición a ir con Sumar y tener un puesto destacado en dicha candidatura. En el caso de Verdes Equo, la formación ecologista ha celebrado sus primarias internas para las elecciones europeas que ganó su coportavoz y exeurodiputado, Florent Marcellesi. Sin embargo, el papel de otras formaciones que forman la coalición que fue a las elecciones generales no está definido para las europeas. Es el caso por ejemplo de Més per Mallorca, que decidirá con libertad cómo concurre a los comicios comunitarios (en 2019 lo hizo junto a Compromís). También de Alianza Verde, la formación ecologista que lidera el exdiputado Juantxo López de Uralde, y que en su reciente convención política manifestó que para este ciclo electoral iba a decidir sus alianzas sin ataduras. De hecho, en las elecciones gallegas va en coalición con Podemos en una candidatura que compite con Sumar. En el caso de Drago Canarias, la formación que comanda el exdiputado Alberto Rodríguez, celebró su asamblea política en diciembre y aprobó por unanimidad explorar nuevas alianzas de cara a las europeas. Tanto Drago como Alianza Verde se han mostrado críticos con Sumar en varias ocasiones.