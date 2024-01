Montero confía en que logrará un acuerdo con los grupos para convalidar los decretos

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este lunes confiada en que se logrará un acuerdo con los grupos políticos que permita convalidar los últimos decretos leyes del Gobierno, que incluyen el último paquete antiinflación y la reforma del subsidio de desempleo.

"Encontraremos aquellos elementos que permitan convalidar" los decretos antes de la votación, ha defendido Montero en una entrevista en TVE, porque son "para la gente" al incluir materias como la subida de las pensiones o la rebaja del IVA de la luz.

El Congreso inicia este miércoles el debate de tres decretos de contenido económico -el octavo paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus que incluye la ley de función pública-, cuya convalidación está en riesgo desde que Junts anunciara que votará en contra.

Las reticencias de Junts están relacionadas con la ley ómnibus, que a su juicio pone en riesgo la aplicación de la amnistía, unas reivindicaciones que Montero ve sin "capacidad de abrirse camino en Europa", por lo que espera llegar a un acuerdo a través de "otras cuestiones que a ellos les pueden resultar de interés".

También Podemos ha planteado sus dudas sobre su posición en la votación del decreto del subsidio de desempleo porque reduce la base de cotización, pero Montero espera que anuncien su apoyo "a lo largo de las próximas horas" porque la sobrecotización que existía hasta ahora ha dejado de ser necesaria tras la subida del salario mínimo.

Con respecto a la posibilidad de que el PP avale los decretos, Montero ha apuntado que la posición de la formación, relacionada con bajadas fiscales, no permite "sostener las cuentas públicas", por lo que no son tanto "exigencias" sino "justificaciones para trasladar que van a votar que no".

"Sabíamos que esta iba a ser una legislatura de diálogo", ha resumido, que ha apelado a la "paciencia" y la "capacidad de entendimiento" también de cara a la elaboración de los Presupuestos, sobre los que empezará "en breve a hablar con los diferentes grupos políticos". EFECOM

