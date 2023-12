Unanimidad en el Parlamento de Galicia para el estudio del Camino Eufrasiano como ruta de peregrinación a Santiago

Todos los grupos con representación en el Parlamento de Galicia han votado 'sí' a una proposición no de ley para instar a la Xunta de Galicia a que estudie, junto con los responsables de los ayuntamientos de Sarria, Samos, O Inicio, Pobra do Brollón y de O Courel la existencia de la historicidad como ruta de peregrinación a Santiago de Compostela del camino Eufrasiano. Así se ha votado este jueves en la Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo tras una iniciativa presentada por el BNG, que ha sido modificada por todos los grupos de la cámara para llegar a un consenso. El documento final solicita al Gobierno gallego que estudie esta ruta también con el tejido asociativo y social implicado en la misma, ya que en O Inicio está enterrado de San Eufrasio. Según defendió el BNG, sería "perfectamente viable" que siguiendo al camino Francés, las personas llegadas a Samos pudiesen encontrar una vía para llegar al Val do Mao, y luego volver a empatar con el caminó Francés. También la Ruta de la Plata y el Camino de Invierno podrían pasar por la zona. En la propuesta, los grupos han pedido otras alternativas para dar conocimiento y divulgación a la historia de San Eufrasio, vinculada a estos ayuntamientos lucenses.